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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دول "آسيان" توقع أول اتفاقية للاقتصاد الرقمي في العالم

اتفاقية للاقتصاد الرقمي
اتفاقية للاقتصاد الرقمي
أ ش أ

وقعت الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم “السبت” أول اتفاقية إطار عمل للاقتصاد الرقمي في العالم، وهي اتفاقية إقليمية شاملة وملزمة قانونا.

ووصف نائب رئيس الوزراء السنغافوري جان كيم يونج -حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الإخبارية- الاتفاقية بأنها تعكس تفاوت مستويات الجاهزية بين الدول الأعضاء.

وفي إشارة إلى أن التكتل استغرق "عدة سنوات" للتفاوض بشأن الاتفاقية، قال يونج: إن "القدرة على التفاوض بشأن اتفاقية تكون من جهة طموحة بالقدر الكافي، وفي الوقت ذاته مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء، ليست بالأمر السهل"، مصيفا أنه "من المأمول أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ "في وقت ما أوائل العام المقبل".

بدورها، قالت وزارة الطاقة والتجارة والصناعة السنغافورية، إن الاتفاقية تعد أول اتفاقية مستقلة للاقتصاد الرقمي تبرمها رابطة آسيان.

وأوضحت الوزارة أن الصفقة تضع الأساس لتكامل اقتصادي رقمي أكثر تقاربا وتفتح آفاقا جديدة للفرص أمام الشركات في سوق آسيان الرقمية المتنامية.

وتغطي الاتفاقية مجالات عدة تشمل تدفقات البيانات عبر الحدود والتجارة الرقمية الشاملة، فضلا عن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وزارة الطاقة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان اتفاقية إقليمية رئيس الوزراء السنغافوري

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