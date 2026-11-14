عودة الحركة.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالإسكندرية

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة نقل ثقيل وعدد من السيارات الملاكي بالطريق الصحراوي الرابط بين الإسكندرية والقاهرة، بنطاق حي العامرية أول، ما أدى إلى تهشم عدد من السيارات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع سيارات الإسعاف.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل مع عدد من السيارات الملاكي، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ودفعت الجهات المعنية بالمعدات اللازمة إلى موقع الحادث، وتم رفع السيارات المتضررة وآثار التصادم من نهر الطريق، بما ساهم في إعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر الخاص بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.