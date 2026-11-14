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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تحاصر سوق المبيدات المغشوشة.. ضبط 800 عبوة بالبحيرة و650 بالغربية

المبيدات
المبيدات
شيماء مجدي

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على محال ومنافذ تداول المبيدات الزراعية بمحافظتي البحيرة والغربية، بالتعاون والتنسيق بين المعمل المركزي للمبيدات، الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات، ومديريات الزراعة، ومباحث التموين، والجهات الرقابية بالمحافظات المعنية.


يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإحكام السيطرة على سوق المبيدات والتصدي لكافة صور الغش والتداول غير القانوني.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن الحملات الرقابية التي تم تنفيذها بمركز السنطة بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالغربية ومباحث التموين أسفرت عن ضبط 650 عبوة مختلفة الأحجام والسعات
بمركز السنطة، وضبط 800 عبوة مختلفة الأحجام بمركز بدر بمحافظة البحيرة، من المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي يتم تداولها بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة لتداول واستخدام المبيدات الزراعية.

وأوضح "ملهط" أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، كما أكد على أهمية هذه الحملات واستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على أماكن تصنيع وتداول وبيع المبيدات الزراعية، والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة، ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، فضلًا عن مواجهة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية وجودتها، وتؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وشدد مدير المعمل على مواصلة المعمل حملاته الرقابية بمختلف المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بتداول المبيدات الزراعية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء والبيئة وحمايةً للإنتاج الزراعي المصري.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به المعمل المركزي للمبيدات باعتباره أحد الجهات الفنية والرقابية التابعة لمركز البحوث الزراعية، من خلال تكثيف المرور الميداني، ورصد المخالفات، والتعاون المستمر مع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات، بما يضمن إحكام الرقابة على منظومة تداول المبيدات.

وأكدت وزارة الزراعة، أن هذه الحملات لحماية المزارع المصري من الوقوع ضحية للمبيدات المغشوشة أو مجهولة المصدر، والحفاظ على الثروة الزراعية، وضمان استخدام مبيدات آمنة وفعالة ومطابقة للمواصفات، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

الزراعة وزارة الزراعة البحيرة الغربية المبيدات الزراعية

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