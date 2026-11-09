ضبط مبيدات زراعية محظورة وغير مسجلة وتحرير 13 محضرًا للمخابز في أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع المبيدات الزراعية والمخابز بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التموينية والزراعية والجهات المعنية، للتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، وضبط السلع والمنتجات المخالفة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، برئاسة ناصر سالم، رئيس المركز، شنت حملة رقابية استهدفت محال بيع المبيدات الزراعية، وأسفرت عن ضبط كميات من المبيدات المحظور تداولها وغير المسجلة لدى وزارة الزراعة، لما قد تمثله من مخاطر على صحة الإنسان والبيئة والمحاصيل الزراعية حال استخدامها، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة المهندس عنتر سعيد، وكيل المديرية، وإدارة تموين الفتح بقيادة المهندس جابر سليمان، وبمشاركة معتز أبو حشيش وعلي محمد علي، مأموري الضبط القضائي بمديرية التموين، والدكتور أحمد مسعود، رئيس قسم الرقابة على المبيدات، وأحمد عبد العال، مفتش الرقابة الزراعية بمديرية الزراعة، إلى جانب الوحدة المحلية لقرية بني زيد الأكراد، برئاسة حسام عبد العزيز، وذلك في إطار إحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات المعتمدة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة امتدت لتشمل المرور على المخابز البلدية بنطاق مركز الفتح، وأسفرت عن تحرير 13 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود لوحة بيانات، وعدم تسليم السجل أو بون الصرف، إلى جانب مخالفات متعلقة بالموازين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق ومنافذ بيع المبيدات والمخابز، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التموينية والزراعية والوحدات المحلية، لضمان إحكام الرقابة على تداول السلع ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والتصدي للممارسات المخالفة، بما يحافظ على صحة المواطنين ويضمن حصولهم على سلع وخدمات مطابقة للمواصفات والاشتراطات المقررة.