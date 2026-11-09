قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
كهرباء إسماعيلية يقصي وادي دجلة من دور الـ 32 بكأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة ريوس وعودة دومبيا.. ثنائي أجنبي يربك حسابات اتحاد جدة قبل الانتقالات الشتوية

محمد دومبيا
محمد دومبيا
حسن العمدة

يترقب مسؤولو نادي اتحاد جدة الموقف الطبي لثنائي الفريق الأجنبي، المالي محمد دومبيا والكولومبي ريتشارد ريوس، قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن تحركات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الإصابات التي أبعدت اللاعبين عن المشاركة مع الفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن مدى جاهزية الثنائي للعودة إلى المباريات خلال الفترة المقبلة سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد احتياجات الاتحاد الفنية، ورسم خطة الإدارة في سوق الانتقالات الشتوية، بالتنسيق مع الجهاز الفني، وفقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة.

ريتشارد ريوس.. إصابة في الكاحل تبعده عن الاتحاد

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن تعرض لاعبه الكولومبي ريتشارد ريوس لالتواء في الكاحل الأيسر، مع تضرر الرباط الشظوي، وفقًا لنتائج أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب.

وتعرض ريوس للإصابة خلال مواجهة أبها يوم 30 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي، ليصبح موقف عودته إلى المشاركة في المباريات محل متابعة من الجهاز الطبي للنادي.

محمد دومبيا يقترب من العودة بعد جراحة الصليبي

على الجانب الآخر، يواصل المالي محمد دومبيا برنامجه التأهيلي، بعد مرور ستة أشهر على خضوعه لعملية جراحية لعلاج قطع في الرباط الصليبي الأمامي، تعرض له خلال مواجهة الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي.

وشهدت الحالة الطبية للاعب تطورات إيجابية، بعدما خضع لفحوصات طبية وتقييمات وظيفية في مدينة ليون الفرنسية، أظهرت تحقيقه الأهداف المحددة للمرحلة الحالية من برنامجه العلاجي.

وأوضح نادي الاتحاد أن دومبيا سيواصل برنامجه التأهيلي الفردي خلال الفترة المقبلة، مع توقع انضمامه إلى جزء من التدريبات الجماعية خلال الأسابيع القادمة، وفقًا لمدى استجابته للتعافي وتطور حالته البدنية.

الاتحاد يحسم احتياجاته الشتوية وفقًا للحالة الطبية للثنائي

وتسعى إدارة اتحاد جدة إلى حسم موقفها من استمرار الاعتماد على الثنائي أو التوجه نحو خيارات أخرى خلال الميركاتو الشتوي، بعد الوقوف على التقارير الطبية النهائية ومدى قدرة اللاعبين على العودة وتقديم الإضافة للفريق.

ومن المنتظر أن تلعب تطورات إصابة ريوس، إلى جانب تقدم دومبيا في برنامجه التأهيلي، دورًا مهمًا في تحديد أولويات الاتحاد خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في توفير العناصر المناسبة لتلبية طموحات الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

اتحاد جدة نادي اتحاد جدة محمد دومبيا ريتشارد ريوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

البورصة

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

تراجع حاد في أسعار النفط اليوم الاثنين

تراجع حاد في أسعار النفط اليوم بعد تصريحات ترامب عن ضرب إيران

بورصة قطر

ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد