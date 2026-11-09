إصابة ريوس وعودة دومبيا.. ثنائي أجنبي يربك حسابات اتحاد جدة قبل الانتقالات الشتوية

يترقب مسؤولو نادي اتحاد جدة الموقف الطبي لثنائي الفريق الأجنبي، المالي محمد دومبيا والكولومبي ريتشارد ريوس، قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن تحركات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الإصابات التي أبعدت اللاعبين عن المشاركة مع الفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن مدى جاهزية الثنائي للعودة إلى المباريات خلال الفترة المقبلة سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد احتياجات الاتحاد الفنية، ورسم خطة الإدارة في سوق الانتقالات الشتوية، بالتنسيق مع الجهاز الفني، وفقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة.

ريتشارد ريوس.. إصابة في الكاحل تبعده عن الاتحاد

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن تعرض لاعبه الكولومبي ريتشارد ريوس لالتواء في الكاحل الأيسر، مع تضرر الرباط الشظوي، وفقًا لنتائج أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب.

وتعرض ريوس للإصابة خلال مواجهة أبها يوم 30 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي، ليصبح موقف عودته إلى المشاركة في المباريات محل متابعة من الجهاز الطبي للنادي.

محمد دومبيا يقترب من العودة بعد جراحة الصليبي

على الجانب الآخر، يواصل المالي محمد دومبيا برنامجه التأهيلي، بعد مرور ستة أشهر على خضوعه لعملية جراحية لعلاج قطع في الرباط الصليبي الأمامي، تعرض له خلال مواجهة الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي.

وشهدت الحالة الطبية للاعب تطورات إيجابية، بعدما خضع لفحوصات طبية وتقييمات وظيفية في مدينة ليون الفرنسية، أظهرت تحقيقه الأهداف المحددة للمرحلة الحالية من برنامجه العلاجي.

وأوضح نادي الاتحاد أن دومبيا سيواصل برنامجه التأهيلي الفردي خلال الفترة المقبلة، مع توقع انضمامه إلى جزء من التدريبات الجماعية خلال الأسابيع القادمة، وفقًا لمدى استجابته للتعافي وتطور حالته البدنية.

الاتحاد يحسم احتياجاته الشتوية وفقًا للحالة الطبية للثنائي

وتسعى إدارة اتحاد جدة إلى حسم موقفها من استمرار الاعتماد على الثنائي أو التوجه نحو خيارات أخرى خلال الميركاتو الشتوي، بعد الوقوف على التقارير الطبية النهائية ومدى قدرة اللاعبين على العودة وتقديم الإضافة للفريق.

ومن المنتظر أن تلعب تطورات إصابة ريوس، إلى جانب تقدم دومبيا في برنامجه التأهيلي، دورًا مهمًا في تحديد أولويات الاتحاد خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في توفير العناصر المناسبة لتلبية طموحات الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.