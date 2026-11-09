دفع حياته ثمنا للمشاريب.. تفاصيل مصرع عامل بعد مشاجرة مع 3 عمال في مصنع بالصف

أدلى المتهمون بإنهاء حياة عامل داخل مصنع بمنطقة الصف باعترافات تفصيلية لجريمتهم عقب إلقاء القبض عليهم، مؤكدين أن خلافًا على قيمة حساب داخل كافتيريا المصنع كان السبب وراء نشوب مشاجرة انتهت بمقتل المجني عليه.

بسبب المشاريب والطلبات

وقال المتهمون في اعترافاتهم إنهم كانوا متواجدين داخل المصنع، ونشبت بينهم وبين المجني عليه، الذي يعمل مسؤولًا عن الكافتيريا، مشادة كلامية بسبب خلاف حول قيمة المشروبات والطلبات التي حصلوا عليها، وسرعان ما تطورت المشادة إلى مشاجرة وتبادل للاعتداء.

وأضاف المتهمون أنهم تعدوا على المجني عليه بالضرب باستخدام أيديهم، قبل أن يمسك أحدهم بماسورة حديدية كانت موجودة بمكان الواقعة، ويوجه بها ضربة للمجني عليه، أسقطته أرضًا، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وأوضح المتهمون أنهم لم يقصدوا إزهاق روح المجني عليه، وهدفهم كان الاعتداء عليه بسبب الخلاف المالي، دون توقع أن تنتهي المشاجرة بوفاته، كما أرشدوا عن الماسورة الحديدية المستخدمة في الاعتداء.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة الصف بلاغًا بمقتل عامل داخل أحد المصانع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين العثور على جثمان المجني عليه، الذي يعمل بكافتيريا المصنع، مصابًا بإصابات متفرقة، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

مشاجرة بسبب الحساب تنتهي بجريمة قتل

كشفت التحريات أن خلافًا نشب بين المجني عليه و3 عمال داخل المصنع بسبب قيمة الحساب، تطور إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهمون عليه، قبل أن يسدد أحدهم ضربة باستخدام ماسورة حديدية، تسببت في إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة في الاعتداء، وتولت النيابة المختصة التحقيق.