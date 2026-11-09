توتي يشيد بمحمد صلاح: لاعب استثنائي ترك ذكريات لا تُنسى في روما

أشاد فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي روما الإيطالي السابق، بالنجم المصري محمد صلاح، مستعيدًا ذكرياته مع اللاعب خلال فترة ارتدائه قميص الذئاب، ومؤكدًا أنه نجح في ترك بصمة مميزة داخل النادي وبين جماهيره.

وقال توتي، في تصريحات لبرنامج «SashaSports»، إن محمد صلاح قدم مستويات رائعة خلال الموسمين اللذين قضاهما مع روما، وترك انطباعًا إيجابيًا لدى زملائه والجماهير، بفضل ما قدمه من أداء مميز داخل الملعب.

وأضاف أسطورة روما أن صلاح كان لاعبًا ملتزمًا ويسعى دائمًا لخدمة الفريق، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص والتمريرات الحاسمة لزملائه، مشيرًا إلى أنه كان يبذل أقصى ما لديه في كل مباراة.

وأوضح توتي أن جماهير روما أحبت النجم المصري بسبب شخصيته المميزة وطريقة تعامله مع الجميع، فضلًا عن التزامه وروحه القتالية وإصراره الدائم على الدفاع عن قميص الفريق.

وأشار إلى أن محمد صلاح كان يمتلك طموحات كبيرة في مسيرته الكروية، لذلك كان من الطبيعي أن يبحث عن تحدٍ جديد، وهو ما تحقق بانتقاله إلى ليفربول الإنجليزي.

واختتم توتي حديثه بالإشادة بتجربة قائد منتخب مصر مع روما، مؤكدًا أنه كان لاعبًا استثنائيًا وترك ذكريات مميزة ستظل حاضرة لدى جماهير النادي الإيطالي.

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