في استجابة سريعة.. محافظ سوهاج يوجه بمد "دور المياه" لضمان ري أراضي الشعارنة وأولاد نصير بالكامل

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن استجابة المحافظة الفورية للشكوى الواردة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن رصد وحدة الرصد الإعلامي لشكوى المزارعين عن نقص مياه الري بمسقى خاص بطول 1 كم، والآخذ من فرع الشعارنة بالبر الأيسر (كيلو 0.600) المتفرع من جنابية أولاد نصير بالبر الأيسر (كيلو 3.00).

وأصدر المحافظ توجيهات عاجلة لمديريتي الزراعة والري بالتنسيق المشترك لاتخاذ اللازم فوراً، مؤكدًا المحافظ أنه سوف يتم توفير كافة كميات المياه المطلوبة لري جميع المساحات الزراعية بالمنطقة دون استثناء.

محافظة سوهاج

ومن جانبه أكد مهندس محمد طايع وكيل وزارة الرى بسوهاج بناءً على تعديل مواعيد قفل الترع واستمرار "دور العمالة أ" أمام حجز سوهاج الرئيسي وعدم قفل الترع، وذلك استثناءً من نظام المناوبة الحالي الذي كان مقرراً أن ينتهي بغروب امس لتبدأ فترة "البطالة" مع ضخ المياه لحين انتهاء الري بالمناسيب المقررة والتصرفات المطلوبة.

وجاري المتابعة للتأكد أجهزة الري والزراعة لوصول المياه لنهائيات الترع لري كامل زمام المساحات المنزرعة محل الشكوى.