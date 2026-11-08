حريق بمستشفى سوهاج العام.. احتراق شبابيك وإخلاء الاستقبال وإصابة عدد من الأشخاص بالاختناق

شهد مستشفى سوهاج العام اندلاع حريق محدود بالجزء الخارجي من المبنى الاقتصادي؛ ما تسبب في احتراق عدد من الشبابيك وتصاعد الأدخنة، وسط تحرك سريع من الجهات المختصة للسيطرة على النيران، وإخلاء قسم الاستقبال كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المرضى والمترددين على المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة داخل محيط المستشفى، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أخرى أو امتداد النيران إلى أجزاء داخلية من المبنى.

انتقال وكيل وزارة الصحة لموقع الحريق

وعلى الفور، انتقل الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى موقع الحريق، يرافقه عدد من قيادات مديرية الصحة، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا، والوقوف على حجم الأضرار، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والعاملين والمترددين على المستشفى.

وتابع وكيل وزارة الصحة الإجراءات المتخذة للتعامل مع الحريق، والتأكد من تأمين المكان والحفاظ على سلامة الموجودين، بالتزامن مع جهود السيطرة على النيران والتعامل مع الأدخنة المتصاعدة.

وتم إخلاء قسم الاستقبال فقط كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من التعامل مع آثار الحريق والأدخنة، دون الإشارة إلى إخلاء باقي أقسام المستشفى، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لتجنب تعرض المرضى والمترددين لأي مخاطر.

وتمكنت الجهات المختصة من السيطرة على الحريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الواقعة ومتابعة الموقف داخل المستشفى، والتأكد من عدم وجود تداعيات أخرى للحادث.

ولا تزال المتابعة مستمرة للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق وحصر آثاره، مع التأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المرضى والعاملين واستمرار تأمين المنشأة الطبية.