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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب جدول الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على ألانيا

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

واصل فريق طرابزون سبور نتائجه الإيجابية في الدوري التركي، بعدما حقق انتصارًا مهمًا على حساب ألانيا سبور بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

 

ترتيب جدول الدوري التركي بعد فوز  طرابزون سبور  على ألانيا 

استضاف ملعب ألانيا سبور المباراة التي شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح، بعدما نجح في تسجيل أحد هدفي الانتصار، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره نحو المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وبدأ طرابزون سبور التسجيل مبكرًا؛ بعدما تمكن فاجنر بينا من هز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 17، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه الأفضلية خلال أحداث الشوط الأول.

وعزز محمد صلاح تقدم الفريق التركي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 34، بعدما استقبل تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء، ونجح في السيطرة على الكرة ومراوغة مدافع ألانيا سبور، قبل أن يسددها أرضية داخل الشباك، مؤكدًا تفوق فريقه بهدفين دون رد.

في المقابل، تجمد رصيد ألانيا سبور عند 12 نقطة، ليستقر في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة.

وجاء جدول ترتيب الدوري التركي على النحو التالي:

 

1- جالاتا سراي 28 نقطة.

2- طرابزون سبور 25 نقطة.

3- آميد سبورتيف 23 نقطة.

4- قاسم باشا 20 نقطة.

5- فنربخشة 19 نقطة.

6- بشكتاش 19 نقطة.

7- كوجالي سبور 19 نقطة.

8- باشاك شهير 17 نقطة.

9- شوروم 16 نقطة.

10- جوزتيبي 15 نقطة.

11- ريزيسبور 14 نقطة.

12- إيرزوروم سبور 14 نقطة.

13- ألانيا سبور 12 نقطة.

14- جنتشليربيرليجي 11 نقطة.

15- كونيا سبور 8 نقاط.

16- غازي عنتاب 8 نقاط.

17- سامسون سبور 7 نقاط.

18- أيوب سبور 3 نقاط.

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