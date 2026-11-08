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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي.. نائب: التعليم والصحة أساس بناء الإنسان المصري

النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ
النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن رسائل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، تعكس إرادة حقيقية في وضع قطاعي الصحة والتعليم في صدارة أولويات بناء الإنسان المصري واستعادة المفهوم الشامل للريادة الوطنية.

وأوضح "زكريا" أن توجيهات الرئيس السيسي بالتركيز على جودة وجدارة التعليم والبحث العلمي، والإعلان عن إنشاء "جامعة كيان" وافتتاحها المرتقب في فبراير 2027 لتستوعب التخصصات الدقيقة، يمثل نقلة نوعية في التعليم الجامعي بمصر.

وأشار إلى أن القرار الرئاسي بتحمل "صندوق تحيا مصر" تكاليف دراسة النابغين والمتفوقين بالجامعة شريطة استمرار نبوغهم، هو دلالة قاطعة على حرص الدولة على رعاية العقول المبدعة وإتاحة الفرص لأبناء الوطن المستحقين بغض النظر عن قدراتهم المالية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على السعي لإعداد "عشرة آلاف مجدي يعقوب" يجسد الإرادة القوية للاستثمار في العنصر البشري وتطبيق أرقى المعايير الدولية عبر الشراكات والتوأمة مع المؤسسات العلمية العالمية، مثل بروتوكول التعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا.

وأشاد النائب أحمد سمير زكريا بتوجيهات السيادة الرئاسية لوزارات الحكومة بوضع إطار قانوني ومؤسسي منضبط لـ "الوقف التعليمي"، مؤكداً أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة للمشاركة المجتمعية الاستثمارية والمستدامة في دعم التعليم والبحث العلمي.

كما أكد على أن التواصل المستمر للمسؤولين مع المواطنين لتوضيح جهود الدولة وإنجازاتها ومستهدفاتها المستقبلية في مختلف القطاعات، هو الركيزة الأساسية لتعزيز الثقة الوطنية ومواصلة مسيرة البناء والاستقرار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة النائب أحمد سمير زكريا الصحة التعليم

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