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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«جائزة البرازيل»: الفوز من نصيب نوريس.. ولقب الصانعين لمرسيدس

نوريس
نوريس
حسام الحارتي

فاز سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، بطل العام الماضي، بجائزة البرازيل الكبرى، الجولة العشرين من بطولة العالم للفورمولا 1، فيما حُسِم لقب الصانعين لصالح مرسيدس بحلول البطل الجديد الإيطالي كيمي أنتونيلي خامساً خلف زميله البريطاني جورج راسل.

وأنهى نوريس السباق البرازيلي الذي انطلق على حلبة مبتلة وانتهى تحت الأمطار، من حيث بدأ في الصدارة، متقدماً في النهاية على ثنائي ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن والفرنسي إسحاق حجار، فيما دفع أنتونيلي ثمن فقدانه السيطرة على سيارته مرتين واكتفى بالمركز الخامس في أول سباق له بوصفه بطلاً للعالم.

وجاء تتويج مرسيدس بلقب الصانعين بعد أسبوع من دخول أنتونيلي التاريخ، بوصفه أصغر سائق يتوج بلقب السائقين عن 20 عاماً، إلا أن الفرحة الأحد في إنترلاغوس لم تكن كاملة؛ لأن أياً من سائقي الفريق الألماني لم يكن على منصة التتويج، وذلك للمرة الأولى هذا الموسم الذي يبقى منه ثلاثة سباقات.

سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس بطل العام الماضي البرازيل الكبرى للفورمولا

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