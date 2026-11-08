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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الري: حصاد 15.5 مليون متر مكعب من مياه السيول في 3 محافظات

الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء
الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء
محمد كمال

كشف الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء، عن حصاد نحو 15.5 مليون متر مكعب من مياه العاصفة الأخيرة في 3 محافظات، هي جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن جنوب سيناء استحوذت على النصيب الأكبر من الكميات التي جرى تجميعها.

جنوب سيناء تستحوذ على النصيب الأكبر من مياه العاصفة الأخيرة

وقال الكومي، خلال لقائه بقناة «إكسترا نيوز»، إن العاصفة الأخيرة ضربت المناطق الثلاث، وتركز تأثيرها بصورة أكبر على محافظة جنوب سيناء، وتحديدًا منطقة خليج العقبة، التي شملت مدينتي نويبع وطابا.

وأضاف أن كمية المياه التي جرى حصادها في المحافظات الثلاث بلغت نحو 15.5 مليون متر مكعب، استحوذت جنوب سيناء منها على قرابة 13 مليون متر مكعب.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري تعمل على تطوير منظومة التعامل مع السيول، من خلال تنفيذ منشآت متنوعة لا تقتصر مهمتها على الحماية من أخطار السيول، وإنما تمتد إلى تجميع مياه الأمطار والاستفادة منها في الاستخدامات المختلفة.

وأشار إلى أن التوجه الحالي يستهدف تحقيق استفادة مباشرة من المياه خلال وجودها داخل المنشآت، إلى جانب الاستفادة غير المباشرة من خلال تغذية الخزانات الجوفية السطحية، واستخدام المياه الناتجة عنها في الأنشطة الزراعية على مدار العام.

حصاد السيول جنوب سيناء التغيرات المناخية مياه الأمطار

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