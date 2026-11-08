محمد الباز: خلال ساعات سنشهد قرارات إقالة لمسئولين كبار بهيئة السكك الحديدية

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز عن قرب صدور قرارات بإقالة عدد من المسؤولين الكبار بهيئة السكك الحديدية، بعد حادث تصادم قطاري العياط، مشيرا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن هذه القرارات خلال الساعات المقبلة.

وأوضح الباز أن بعض حوادث القطارات ترجع إلى سلوكيات خاطئة من جانب سائقي القطارات، مشيرًا إلى أن حادث جرار قطار محطة مصر يأتي ضمن الوقائع التي أثارت تساؤلات بشأن مسؤولية العنصر البشري عن وقوع حوادث السكك الحديدية.

ضرورة التركيز على الأسباب المباشرة للحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها

وأضاف أن الحديث عن المسؤولية السياسية في مثل هذه الحوادث يُعد نوعًا من «الرفاهية السياسية»، مشيرا إلى أنه لا بد من التركيز على الأسباب المباشرة للحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها.