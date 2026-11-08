مديرة الهلال الأحمر: فرقنا تعمل في موقع حادث العياط والمستشفيات لتقديم المساعدات العاجلة

أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، متابعة الجمعية منذ اللحظات الأولى لحادث قطاري العياط، لتقديم المساعدات الإغاثية ومختلف أشكال الدعم للمتضررين، وذلك وفقًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي، ومتابعة الدكتورة مايا مرسي.

وقالت إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن الهلال الأحمر المصري دفع بفرقه من محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف إلى موقع الحادث والمستشفيات، للمشاركة في تقديم أوجه الدعم اللازمة للضحايا والمصابين.

وأضافت آمال إمام، أن فرق الهلال الأحمر تعمل بالتنسيق مع فرق الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، موضحة أن دور الجمعية يتمثل في تقديم الدعم ورصد الاحتياجات العاجلة وتوفير المساعدات اللازمة.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر يقدم حاليًا المساعدات الإغاثية العاجلة لضحايا حادث قطاري العياط، إلى جانب توزيع المستلزمات الإغاثية والبطاطين على المواطنين، وفقًا للاحتياجات التي يتم رصدها في موقع الحادث والمستشفيات.