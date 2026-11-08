التضامن: مساعدات مالية للمصابين بالمستشفيات وفق مدة إقامتهم

أكد الدكتور أحمد أبو عوف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، تقديم مساعدات مالية للمصابين في حوادث القطارات المقيمين بالمستشفيات، وفقًا لعدد أيام إقامتهم، إلى جانب توفير الدعم النفسي لأسر المصابين والمتوفين.

التضامن تقدم دعمًا نفسيًا لأسر المصابين والمتوفين في الحوادث

وقال أبو عوف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن القانون المنظم للمساعدات المالية بوزارة التضامن الاجتماعي يتضمن تقديم دعم لأسر المتوفين والمصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات.

وأوضح أن قيمة المساعدات المقدمة للمصابين تتحدد بحسب عدد أيام الإقامة داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر كذلك الدعم النفسي والمعنوي لأسر المصابين والمتوفين من خلال فرق الهلال الأحمر المصري.

وأضاف أن الوزارة تحركت فور تلقي إخطار حادث قطاري العياط، بالتنسيق مع مديريتَي التضامن الاجتماعي في الجيزة وبني سويف، لمتابعة الموقف وتقديم المساعدات اللازمة.

وأشار إلى وجود تنسيق مع الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم في موقع الحادث والمستشفيات، فضلًا عن توفير الوجبات والمشروبات لأسر المصابين والمتوفين الذين انتقلوا إلى المستشفيات للاطمئنان على ذويهم.

ولفت إلى مشاركة الجامعات الأهلية في تقديم المساعدة، من خلال تجهيز سيارات لنقل المتوفين في الحادث، مؤكدًا استمرار تقديم أوجه الدعم للأسر المتضررة.