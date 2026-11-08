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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من عدة أشخاص لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب بالقاهرة. 
 


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام) ، وبسؤاله قرر بتضرره من شخصين لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب حال قيامه بإيقاف الدراجة النارية الخاصة به أمام المحل الخاص بهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بتاريخ 3/ الجارى.


 

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (بائع بمخبز ، شقيقته "عاملة بذات المخبز" – مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهما إعترفا بحدوث مشادة كلامية بين البائع والقائم على النشر لذات السبب تطورت لتعديهما على بعضهما بالسب والضرب دون إصابات ، وإتهما الشاكى بالتشهير بهما .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى القاهرة

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