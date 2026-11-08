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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: 125 مصابًا و7 وفيات في حادث قطار العياط.. وخروج 71 مصابًا بعد تحسن حالتهم

قطار العياط
قطار العياط
عبدالصمد ماهر

واصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المتابعة اللحظية لتداعيات الصحية لحادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق «القاهرة – أسوان» الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة، وكلف نائبه الدكتور عمرو قنديل بزيارة المصابين في المستشفيات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية لهم.

‎ووفقًا لأحدث البيانات، شاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء، وبلغ إجمالي الحالات التي استقبلتها المستشفيات 132 حالة، بينها 125 مصابًا و7 وفيات. 

مستشفى الواسطى المركزي

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي 87 حالة، بينها 3 وفيات، فيما استقبل مستشفى العياط المركزي 34 حالة، بينما استقبل مستشفى أطفيح المركزي 11 حالة، بينها 4 وفيات، وجميع الوفيات تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعًا بين المصابين، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع، مؤكدة خضوع جميع المصابين للأشعات والفحوصات اللازمة فور وصولهم، وتلقوا الرعاية الطبية المطلوبة وفق حالة كل منهم.

‎وأشارت الوزارة إلى خروج 71 مصابًا بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، منهم 61 من مستشفى الواسطى المركزي و10 من مستشفى العياط المركزي، كما تم تحويل 11 حالة إلى مستشفى جامعة بني سويف ومستشفى بني سويف التخصصي لاستكمال العلاج، منها 10 حالات من مستشفى الواسطى وحالة واحدة من مستشفى العياط، ولا يزال 43 مصابًا محجوزين لتلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية، منهم 23 بمستشفى العياط و13 بمستشفى الواسطى و7 بمستشفى أطفيح.

زأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، متقدمةً بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

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