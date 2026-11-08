التضامن: 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى عائلها و25 ألفًا للفرد في حادث قطاري العياط

كشف الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، قيمة المساعدات المالية العاجلة المقرر صرفها لأسر ضحايا حادث قطاري العياط، موضحًا أن القانون حدد 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى إذا كان رب الأسرة، و25 ألف جنيه إذا كان المتوفى فردًا من أفراد الأسرة.

تقديم المساعدات المالية العاجلة

وقال أحمد عبدالرحمن، خلال تواجده بموقع الحادث ومستشفى الوسطى بمحافظة بني سويف، في تصريحات لمراسل قناة صدى البلد، إن وزارة التضامن الاجتماعي تتحرك لتقديم المساعدات المالية العاجلة لأسر الضحايا، وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2025 المنظم للمساعدات في الحوادث الجماعية التي تقع على الطرق.

وأوضح أن مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظتي الجيزة وبني سويف ستتولى إعداد المذكرات الخاصة بحصر أعداد المتوفين، تمهيدًا لصدور قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالصرف العاجل للأسر المستحقة.

استكمال الحصر والإجراءات المطلوبة

وأضاف أن الوزارة تعمل على سرعة إنهاء الإجراءات، مشيرًا إلى أن قرار الصرف سيصدر في اليوم نفسه، بمجرد استكمال الحصر والإجراءات المطلوبة.

وشدد عبدالرحمن على أن المساعدات المالية تخضع لضوابط تمنع ازدواجية الصرف، موضحًا أن الوزارة تقدم المساعدة للأسر التي لم تحصل على مساعدة أخرى عن الحادث من جهة العمل أو أي جهة أخرى، وذلك وفقًا للمستندات ومحاضر النيابة.