التضامن: مطابخ الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية تقدم الوجبات لأسر ضحايا قطاري العياط

كشف أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن استمرار تقديم الوجبات الغذائية والبطاطين لأسر ضحايا ومصابي حادث قطاري العياط الموجودين بالمستشفيات، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر المصري تعهدوا باستمرار توفير الوجبات طوال فترة بقاء الأهالي داخل المستشفيات.

وقال عبدالرحمن، خلال تواجده بموقع الحادث ومستشفى الوسطى بمحافظة بني سويف، في تصريحات لمراسل قناة صدى البلد، إن أعدادًا كبيرة من أسر المصابين والمتوفين موجودين داخل المستشفى، ويرفضون مغادرتها انتظارًا للاطمئنان على ذويها.

توفير الاحتياجات الأساسية

وأوضح أن بعض الأسر تفترش أرض المستشفى لساعات طويلة، وهو ما يتطلب توفير الاحتياجات الأساسية لهم، وفي مقدمتها الأغذية والبطاطين، لتخفيف الأعباء عنهم خلال فترة الانتظار.

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري والجمعيات الأهلية وفروا بالفعل البطاطين وبعض التجهيزات اللازمة، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي للأسر الموجودة بالمستشفى.

توفير كافة أوجه المساندة للأسر المتضررة

وأكد أن الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر تعهدوا بعدم توقف المطابخ عن تقديم الوجبات الغذائية طوال فترة مكوث أسر المصابين داخل المستشفى، حتى لو امتدت هذه الفترة إلى عدة أيام، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير كافة أوجه المساندة للأسر المتضررة من الحادث.