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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل المتوفى في حادث يعد شهيدا؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم

المتوفى في حادث
المتوفى في حادث
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم من يتوفى في حادث، وما إذا كان يُحتسب عند الله من الشهداء، مؤكدًا أن من مات في مثل هذه الحوادث يُرجى له أجر الشهادة.

هل المتوفى في حادث يُحتسب عند الله من الشهداء؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن من مات في حادث بهذه الصورة يُلحق بأصحاب الهدم والحريق، الذين ورد في شأنهم أنهم شهداء، مشيرًا إلى أن ذلك من رحمة الله تعالى بعباده.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صاحب الهدم والغريق ومن مات حرقًا من الشهداء، مؤكدًا أن المتوفى في الحوادث المشابهة يُرجى أن يكون له أجر الشهيد، مع تفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى.

ودعا أمين الفتوى بدار الإفتاء الله تعالى أن يتقبل المتوفين في عداد الشهداء، وأن يربط على قلوب أسرهم وذويهم، وأن يجعلهم شفعاء لأهليهم وأحبابهم يوم القيامة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء هل المتوفى في حادث يُحتسب عند الله من الشهداء

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