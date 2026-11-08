دار الإفتاء تستطلع غدا الإثنين هلال شهر جمادى الآخرة

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجريًا، غداً يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد.

استطلاع هلال شهر جمادى الأخرة غداً الاثنين

وفي هذا السياق، كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها معهد الفلك عن موعد ميلاد هلال شهر جمادى الآخرة، مشيرة إلى أن الاقتران سيحدث في تمام الساعة التاسعة وثلاث دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين 29 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 9 نوفمبر 2026، وهو يوم تحري الهلال.

موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1448 هجريًا

وبحسب الحسابات الفلكية، يُعد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 المتمم لشهر جمادى الأولى، على أن يكون الأربعاء 11 نوفمبر 2026 غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا.

ويظل الموعد الرسمي لبداية الشهر الهجري مرهونًا بنتيجة الرؤية الشرعية، التي تعلنها دار الإفتاء المصرية عقب استطلاع الهلال من خلال لجانها المختصة.