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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الإثنين المقبل

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
إيمان طلعت

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجريًا، مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 9 نوفمبر 2026، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد.

استطلاع هلال شهر جمادى الأخرة الاثنين المقبل 

وفي هذا السياق، كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها معهد الفلك عن موعد ميلاد هلال شهر جمادى الآخرة، مشيرة إلى أن الاقتران سيحدث في تمام الساعة التاسعة وثلاث دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين 29 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 9 نوفمبر 2026، وهو يوم تحري الهلال.

موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1448 هجريًا

وبحسب الحسابات الفلكية، يُعد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 المتمم لشهر جمادى الأولى، على أن يكون الأربعاء 11 نوفمبر 2026 غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا.

ويظل الموعد الرسمي لبداية الشهر الهجري مرهونًا بنتيجة الرؤية الشرعية، التي تعلنها دار الإفتاء المصرية عقب استطلاع الهلال من خلال لجانها المختصة.

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