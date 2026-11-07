مدبولي: قطاع الاتصالات يسهم فى تحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا "Cairo ICT"، الذي يُعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري، تحت شعار "AI in Action"، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركات رسمية عربية وأفريقية ودولية، إلى جانب شركات تكنولوجيا محلية وعالمية، ومؤسسات حكومية وخاصة، وخبراء ورواد أعمال.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر فعاليات الافتتاح عدد من الوزراء، ورؤساء ومسئولي عدد من الجهات والهيئات الحكومية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجدد رئيس الوزراء، عقب الافتتاح، التأكيد على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يحظي به من اهتمام من جانب الدولة المصرية، وذلك بالنظر لدوره المحوري فى تحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى العديد من القطاعات والمجالات، من خلال مساهمته فى جهود التوسيع فى التحول الرقمي، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى دور هذا القطاع المهم فى تحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية، عبر ما يسهم به لزيادة حجم الصادرات المصرية، فضلا عما يتيحه من فرص استثمارية واعدة تجذب العديد والعديد من الشركات المحلية والعالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا "Cairo ICT"، باعتباره منصة لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية، والشركات المحلية والعالمية، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الخبرات والافكار، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية لهذا القطاع المحوري.

واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية لأجنحة المعرض بزيارة جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث استمع إلى شرح من المهندس رأفت هندي، حول جهود تنفيذ استراتيجية "مصر الرقمية" بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في عصر الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الوزارة تتبنى رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات المتقدمة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز قدرات الدولة وترسيخ سيادتها الرقمية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته.

كما أوضح المهندس رأفت هندي أن أولويات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي ترتكز على أولويتين رئيسيتين؛ الأولى: تتعلق بالمواطن، والثانية: بالدولة.

وأشار إلى أن الأولويات المتعلقة بدور القطاع تجاه المواطن تشمل تمكينه من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال توفير تغطية أفضل لخدمات الاتصالات والإنترنت وبتكلفة أقل، والتوسع في تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية وأكثر يسرًا، إلى جانب توفير فرص عمل وظائف أعلى قيمة، وتنمية المهارات الرقمية في تخصصات المستقبل.

وأضاف أن الأولويات المتعلقة بدور القطاع تجاه الدولة تشمل توفير بنية تحتية آمنة ومستقرة لترسيخ السيادة الرقمية، وتعزيز الريادة الإقليمية لمصر كمركز إقليمي لمهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية الاقتصادية، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي.

وأوضح المهندس رأفت هندي، أن مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030 تشمل إضافة 200 ألف فرصة عمل، وتمكين 250 شركة ناشئة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتصنيع 30 مليون جهاز محمول في مصر مع تصدير 30% من الإنتاج، إلى جانب جذب ما بين 5 إلى 7 مراكز بيانات مشغلة للذكاء الاصطناعي.

وأشار الوزير إلى أن المستهدفات تتضمن كذلك تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، من خلال الوصول بنسبة نشر الألياف الضوئية إلى 55%، ونشر خدمات الجيل الخامس في جميع المحافظات، فضلًا عن التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية على منصة "مصر الرقمية" للوصول إلى أكثر من 500 خدمة حكومية رقمية.

ونوه بأن المستهدفات تشمل أيضا زيادة الصادرات الرقمية المصرية إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، واستمرار معدل نمو القطاع بنسبة تتراوح بين 16% و19%، مع زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8%، بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بمشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2026"، أوضح المهندس/ رأفت هندي، أن جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستعرض مجموعة من الخدمات والتطبيقات التي تعكس جهود تطوير منظومة الخدمات الحكومية الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي؛ حيث تشمل عناصر العرض خدمات منصة «مصر الرقمية»، بما في ذلك خدمات رقمية بالكامل، والخدمات الرقمية الحصرية، والخدمات ذات الأثر، وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما تشمل عناصر العرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور واللغة، والنماذج اللغوية الضخمة والصغيرة.

كما أشار الوزير إلى أن القاعة الأولى من المعرض تضم جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يستعرض جهود التحول الرقمي والخدمات الحكومية والمالية، وخدمات البريد المصري، ومنها خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل باعتبارها أحد ممكنات التحول الرقمي، فيما تضم القاعة الثانية الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات وتصنيع الهواتف المحمولة، إلى جانب جناح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يستعرض عددًا من المبادرات والخدمات، من أبرزها باقات السلامة الرقمية للطفل والإجراءات الرقمية لحوكمة حيازة خطوط المحمول، أما القاعة الثالثة، فتضم شركات عاملة في مجالات صناعة مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر، أن معرض ومؤتمر Cairo ICT، يعد أحد أبرز الملتقيات التكنولوجية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المنطقة، وتُعقد فعاليات دورته هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، مع التركيز على دور التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأعمال، ودعم الابتكار في مختلف القطاعات.

كما تتضمن الفعاليات المصاحبة كلا من الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية AIDC²، والدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX الذي يقام تحت رعاية البنك المركزي المصري، إلى جانب فعالية كونكتا (Connecta) في دورتها السادسة للألعاب والأجهزة الذكية وتكنولوجيا الترفيه، كما تتيح ساحة الابتكار Innovation Arena للشركات الناشئة ورواد الأعمال عرض حلولهم ومنتجاتهم والتواصل مع المستثمرين وشركاء الأعمال والجهات الداعمة للابتكار.