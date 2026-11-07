وزير الاتصالات: إضافة 200 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات يستهدف إحداث قفزة نوعية شاملة بحلول عام 2030، ترتكز على التوسع في فرص العمل، ودعم التصنيع المحلي، وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية، إلى جانب تعظيم الصادرات التكنولوجية.

وأوضح الوزير خلال كلمته في افتتاح معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع تتضمن تحقيق المكتسبات والمستهدفات في سوق العمل والذكاء الاصطناعي لافتا إلى انه سيتم إضافة 200 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، تكون 50% منها على الأقل فرص عمل عالية القيمة، وتمكين 250 شركة من تقديم حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.

وتابع الوزير نستهدف الوصول بإجمالي الإنتاج المحلي للهواتف المحمولة إلى 30 مليون جهاز سنوياً بحلول 2030، مع تصدير 30% منها على الأقل للخارج وتوجيه المتبقي لتلبية احتياجات السوق المحلي.

كما أننا نعمل علي الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والإعلان عنها في ديسمبر المقبل، بهدف جذب 5 إلى 7 مراكز بيانات عملاقة بحلول 2030، يكون جزء منها قيد التشغيل والآخر قيد الإنشاء.

وأوضح أنه يتم العمل علي التوسع في تغطية شبكات الجيل الخامس (5G) لتشمل كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030، مع رفع نسبة تغطية الألياف الضوئية للمشتركين إلى 55%، لتصل إلى 85% بالتزامن مع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة".

واشار الي ان الوزارة تستهدف إتاحة 500 خدمة حكومية رقمية بحلول 2030، مع الوصول إلى 300 خدمة رقمية متاحة للمواطنين بحلول 30 يونيو المقبل تنفيذاً لتكليفات المنتدى.

ورفع حجم الصادرات الرقمية الخدمية إلى 12 مليار دولار بحلول 2030 مقارنة بـ 7.4 مليار دولار بنهاية 2025 والحفاظ على معدل نمو القطاع المتصاعد بين 16% و19%، لترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8%.

ودعا الوزير الحضور للاطلاع على مستجدات منصة "مصر الرقمية" والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومراحل تطبيقها.