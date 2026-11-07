الاتصالات: رؤية الوزارة ترتكز على تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع

اكد رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات يضع المواطن والدولة في قمة أولوياته الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الاتصالات، في افتتاح معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي استندت إلى مخرجات وتوصيات "منتدى مصر 2029" وجلسات "مصر الرقمية".

واجبات وزارة الاتصالات تجاه المواطن

وأوضح هندي أن الوزارة تلتزم بتوفير حزمة من الخدمات الأساسية لرفع جودة حياة المواطن، تتصدرها خدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية وأسعار مناسبة، بجانب التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية لتسهيل الحصول عليها يوميًا للأسرة المصرية بشكل فوري.

وأضاف أن قطاع الاتصالات يعمل على توفير فرص عمل لائقة عبر برامج متخصصة لتنمية المهارات الرقمية، بما يضمن حياة كريمة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المعاصر.

وأشار هندي إلى استخدامه في إدارة شبكات الاتصالات بشكل ذكي وميكنة عمليات التشغيل، مما أسفر عن تغطية أفضل للشبكات وتقليل التكاليف التي ستنعكس إيجاباً على المستهلك مستقبلاً.

وأكد أن الخدمات الحكومية الرقمية تحولت إلى خدمات استباقية حيث يجد المواطن بياناته جاهزة على المنصات الرقمية ليكتفي بالدفع وإنجاز الخدمة دون إدخال بيانات مكررة، فضلاً عن تذكيره بمواعيد استخراج وتجديد المستندات مثل التراخيص والسجلات التجارية.

و أشار إلى إدخال مفهوم "الذكاء الاصطناعي التوكيلي"، الذي يتيح للمواطن الاعتماد على وكيل ذكي مخصص لإنجاز مجموعة من الخدمات دفعة واحدة، إضافة إلى توفير فرص عمل عالية القيمة ترفع من الدخل السنوي للمواطنين عبر التركيز على تخصصات المستقبل وآليات التعلم المستمر.

و شدد الوزير على التزام قطاع الاتصالات بتوفير بنية تحتية آمنة ومستقرة، والحفاظ على الريادة الإقليمية لمصر في المجالات الرقمية، والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن مفهوم البنية التحتية الآمنة توسع في عصر الذكاء الاصطناعي ليشمل ترسيخ مفهوم "السيادة الرقمية".