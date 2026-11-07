من اليابان إلى صفوف الفراعية.. لاعب جامعة هوسي ينضم لمنتخب مصر تحت 20 عام

انضم كويزومي هادي، لاعب جامعة هوسي اليابانية، إلى قائمة منتخب مصر تحت 20 عاماً التي اختارها المدير الفني وائل رياض.

وأعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عن قائمة المنتخب استعدادا لخوض معسكر نوفمبر.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

- حراسة المرمى :

عمر عبدالعزيز

إياد تامر

عبدالله عزيز.

-خط الدفاع:

إياد مدحت

محمد عبدالبصير

عبدالله بدير

نور أشرف

محمد عوض

محمد فرج

يوسف شيكا

عمر الأمين

يوسف عبدالتواب

إبراهيم النجعاوي.

- خط الوسط:

محمد سمير كونتا

محمد رأفت

يونس الملاح

عمر ثروت

عمر العزب

ياسين عاطف

انس رشدي

محمود صلاح فتح الله

محمد حمد

أحمد ياسر

رضا عامر

أحمد الشيخ

زين أحمد

إسماعيل زعزع.

- خط الهجوم:

كويزمي هادي

يوسف صابر

على الجارحي.