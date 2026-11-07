جنايات سوهاج تُسدل الستار على قضية مخدرات بحكم المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عماد سامي وردخان، وعضوية المستشارين عمرو نصر، الرئيس بالمحكمة، ومحمود حمدي عبد الحسيب، نائب الرئيس، وبأمانة سر عثمان أحمد عبد الحميد ووليد ملقي، بمعاقبة المتهم «ا. خ. ا. م» بالسجن المؤبد، وتغريمه 200 ألف جنيه، في القضية رقم 2890 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة ثان سوهاج؛ اثر اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

المؤبد لمتهم في قضية مخدرات

وجاء الحكم عقب نظر أوراق القضية أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات سوهاج، وفحص الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، حيث انتهت المحكمة إلى معاقبته بالسجن المؤبد، إلى جانب الغرامة المالية المقررة بمنطوق الحكم.

وتضمن الحكم الصادر توقيع عقوبة السجن المؤبد والغرامة البالغة 200 ألف جنيه، في إطار الفصل القضائي في القضية المقيدة برقم 2890 لسنة 2026، بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وأصدرت المحكمة حكمها بعد نظر القضية والفصل فيها.