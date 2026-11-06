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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة ويستمع لمطالب وشكاوى المواطنين

صلاة الجمعة بسوهاج
صلاة الجمعة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أدى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله بحي غرب مدينة سوهاج، بحضور السيد كمال سليمان، نائب المحافظ، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتاج أبو سداح، رئيس حي غرب.

محافظة سوهاج

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد السيد، إمام المسجد، وتناول خلالها موضوع «شرف العمل وقيمة الإنتاج»، مسلطًا الضوء على أهمية إتقان العمل باعتباره قيمة أساسية في بناء المجتمع وتحقيق التنمية، ودور العمل والإنتاج في تقدم الأمم وازدهارها.

وعقب أداء الصلاة، حرص محافظ سوهاج على لقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، في إطار حرصه على التواصل المباشر معهم والعمل على تلبية احتياجاتهم.

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