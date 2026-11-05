رئيس جامعة سوهاج يناقش مع مساعد وزير الصحة تبادل الخبرات الطبية بالصعيد

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والمشرف على قطاع الطب العلاجي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مستشفيات جامعة سوهاج ومستشفيات وزارة الصحة، في إطار توجه الدولة نحو تكامل الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة بمحافظات صعيد مصر.

جامعة سوهاج

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نصر الدين حمدون، نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر عثمان مدير مستشفى الجراحات وعدد من ممثلي وزارة الصحة.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تحرص على تعزيز التعاون مع وزارة الصحة، وتوظيف إمكاناتها الطبية والعلمية والأكاديمية لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار إلى أن مستشفيات جامعة سوهاج تمتلك خبرات طبية متميزة وكوادر بشرية مؤهلة في مختلف التخصصات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن المرضى، مؤكدًا أن التكامل بين المؤسسات الصحية يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الطبية وتحقيق أهداف الدولة في توفير رعاية صحية لائقة للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والمشرف على قطاع الطب العلاجي، بالإمكانات الطبية والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مستشفيات جامعة سوهاج، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والطبية المتخصصة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، خاصة في محافظات الصعيد.

واوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون ان اللقاء تناول بحث سبل تفعيل بروتوكول تعاون مشترك يستهدف نقل الخبرات الطبية والأكاديمية من مستشفيات جامعة سوهاج إلى مستشفيات وزارة الصحة بمختلف مراكز المحافظة، من خلال تبادل الخبرات والتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية، إلى جانب تعزيز التعاون في التخصصات الطبية المختلفة، بما يضمن تحقيق التكامل في تقديم الخدمات الصحية.