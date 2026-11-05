قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يناقش مع مساعد وزير الصحة تبادل الخبرات الطبية بالصعيد

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والمشرف على قطاع الطب العلاجي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مستشفيات جامعة سوهاج ومستشفيات وزارة الصحة، في إطار توجه الدولة نحو تكامل الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة بمحافظات صعيد مصر.

جامعة سوهاج

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نصر الدين حمدون، نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر عثمان مدير مستشفى الجراحات وعدد من ممثلي وزارة الصحة.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تحرص على تعزيز التعاون مع وزارة الصحة، وتوظيف إمكاناتها الطبية والعلمية والأكاديمية لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار إلى أن مستشفيات جامعة سوهاج تمتلك خبرات طبية متميزة وكوادر بشرية مؤهلة في مختلف التخصصات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن المرضى، مؤكدًا أن التكامل بين المؤسسات الصحية يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الطبية وتحقيق أهداف الدولة في توفير رعاية صحية لائقة للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والمشرف على قطاع الطب العلاجي، بالإمكانات الطبية والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مستشفيات جامعة سوهاج، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والطبية المتخصصة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، خاصة في محافظات الصعيد.

واوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون ان اللقاء تناول بحث سبل تفعيل بروتوكول تعاون مشترك يستهدف نقل الخبرات الطبية والأكاديمية من مستشفيات جامعة سوهاج إلى مستشفيات وزارة الصحة بمختلف مراكز المحافظة، من خلال تبادل الخبرات والتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية، إلى جانب تعزيز التعاون في التخصصات الطبية المختلفة، بما يضمن تحقيق التكامل في تقديم الخدمات الصحية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

بفستان لامع.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ولادة خمسة توائم في السودان

ولادة خمسة توائم في السودان.. ثلاثة أولاد وبنتان في عملية قيصرية ناجحة بمستشفى أم درمان

الاقلاع عن التدخين

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. أطعمة ومشروبات تساعدك في الاقلاع عن التدخين

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد