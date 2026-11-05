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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برئاسة جاد القاضي.. مصر تنضم رسميًا للجمعية الدولية للجيولوجيا الهندسية والبيئة

الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي
إسلام خالد

أعلنت الجمعية الدولية للجيولوجيا الهندسية والبيئة (IAEG) عن موافقة مجلس إدارتها رسمياً على تأسيس "المجموعة الوطنية المصرية" وانضمام مصر كعضو فاعل في المنظمة الدولية المعنية بتطوير علوم الجيولوجيا الهندسية والتطبيقات البيئية.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه رئيس الجمعية الدولية، الدكتور "فاسيليس مارينوس" (Vassilis P. Marinos)، معرباً فيه عن تهنئته الحارة بتأسيس الفرع المصري، ومتطلعاً لتعزيز التعاون المشترك ودعم مشاركة الكوادر المصرية في الأنشطة العلمية والبحثية والمهنية على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، تقرر اختيار الدكتور جاد محمد القاضي، أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس المعهد الأسبق، رئيساً للمجموعة الوطنية المصرية للجمعية الدولية (IAEG)، ليتولى قيادة جهود الفرع في تطوير التخصص وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وهنأ الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي بمناسبة توليه رئاسة الجمعية الدولية للجيولوجيا الهندسية والبيئة في مصر واعتماد المجموعة الوطنية رسمياً.

وأعرب الدكتور باسم نبوي عن اعتزازه بهذا الإنجاز العلمي المشرف الذي يضاف إلى سجل المعهد والبحث العلمي المصري، متمنياً دوام التوفيق والنجاح في قيادة المجموعة الوطنية ونقل الخبرات والأنشطة العلمية الدولية لدعم جهود التنمية ومشاريع البنية التحتية في مصر.

الجمعية الدولية للجيولوجيا الهندسية والبيئة المجموعة الوطنية المصرية علوم الجيولوجيا الهندسية الدكتور جاد محمد القاضي المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

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