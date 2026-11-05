السفير رشيد خطابي: وزراء الإعلام العرب يطالبون بحماية الصحفيين الفلسطينيين ودعم مؤسساتهم

أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن مجلس وزراء الإعلام العرب أصدر بيانًا تضامنيًا مع الجسم الإعلامي والصحفي في فلسطين، خلال أعمال الدورة العادية الـ56 للمجلس، التي عقدت أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال خطابي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الصحفيين والإعلاميين المعنيين بتغطية أخبار الجامعة العربية عقب انتهاء أعمال الدورة، إن القضية الفلسطينية تمثل بندًا أساسيًا وثابتًا على أجندة اجتماعات وزراء الإعلام العرب، نظرًا للأهمية الخاصة لهذه القضية المصيرية.

وأوضح أن الاجتماع أتاح فرصة لاستعراض التحركات والأنشطة التي شهدتها الفترة بين الدورتين، وكذلك تحركات بعثات جامعة الدول العربية ومجلس السفراء.

التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين

وأشار إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب أصدر بيانًا تضامنيًا مع الجسم الإعلامي والصحفي في فلسطين، لافتًا إلى أن البيان سيتم توزيعه كاملًا على الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف أن البيان أكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم الجهود والتحركات الدبلوماسية على المستويين العربي والدولي في بعدها الإعلامي، لمساندة القضية الفلسطينية.

وأوضح خطابي، أن المجلس تابع ببالغ الاهتمام الممارسات القمعية التي تقيد وتمس حرية الصحافة وحرية نقل ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن البيان طالب بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وتقديم كل أشكال الدعم للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، بما يمكنها من مواصلة مهامها في أفضل الظروف.

وأكد أن البيان، شدد كذلك على ضرورة تكثيف التغطية الإعلامية للتطورات على الأرض، سواء على المستوى الميداني أو السياسي أو الحقوقي أو الإنساني، لافتًا إلى الوضع الكارثي الذي يشهده قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة.