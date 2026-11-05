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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أحمد رشيد خطابي: نبيل فهمي يطلق تقليدًا جديدًا لتعزيز التواصل مع الإعلاميين

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
الديب أبوعلي

أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، حرص الأمين العام للجامعة العربية، السفير نبيل فهمي، على تعزيز التواصل مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وإطلاعهم بصورة مستمرة على أنشطة الجامعة وفعالياتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير أحمد رشيد خطابي مع الصحفيين والإعلاميين المعنيين بتغطية أخبار جامعة الدول العربية، عقب انتهاء فعاليات الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال خطابي إن الأمين العام يتبنى رؤية جديدة تقوم على تعزيز التواصل مع الإعلاميين ومختلف المؤسسات الإعلامية، سواء الوطنية أو المحلية في مصر أو المؤسسات الإعلامية المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية تقليد جديد تسعى الأمانة العامة إلى ترسيخه، بهدف إطلاع الصحفيين على كل ما يجري داخل الجامعة من أنشطة وفعاليات.

القضية الفلسطينية في الصدارة

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة مساعدين آخرين للأمين العام في لقاءات مماثلة، كل في نطاق الملفات والقطاعات التي يشرف عليها.
وتطرق خطابي إلى نتائج الدورة الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، موضحًا أنها شهدت مشاركة ما لا يقل عن 10 إلى 14 وزيرًا، إلى جانب رؤساء مؤسسات إعلامية بمستوى وزاري، وممثلين على مستوى رؤساء البعثات والمندوبيات المعتمدة لدى الجامعة العربية.

وأشار إلى أن المناقشات تناولت جدول الأعمال المحدد للدورة، وشهدت حوارًا مفيدًا ومعمقًا وصريحًا في أجواء بناءة وإيجابية، لافتًا إلى وجود توافق بشأن القضايا الـ12 المطروحة على جدول الأعمال.

وأوضح أن القضية الفلسطينية جاءت في مقدمة الموضوعات التي ناقشها المجلس، باعتبارها بندًا أساسيًا وثابتًا على أجندة اجتماعات وزراء الإعلام العرب، نظرًا لأهميتها الخاصة ومكانتها باعتبارها قضية مصيرية، مشيرًا إلى أن الاجتماع أتاح الفرصة لاستعراض التحركات والأنشطة التي شهدتها الفترة بين الدورتين بشأن القضية الفلسطينية.

السفير أحمد رشيد خطابي قطاع الإعلام والاتصال جامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي وزراء الإعلام العرب القضية الفلسطينية

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