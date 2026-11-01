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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رشيد خطابي: الإعلام العربي أمام مسؤولية مواجهة التضليل بعد الأزمات

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
الديب أبوعلي

أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن الإعلام أصبح طرفًا مؤثرًا في إدارة الصراعات وتوجيه الرأي العام، ولم يعد مجرد ناقل للأحداث، في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والإنسانية، والتحولات المتسارعة في بيئة الإعلام والاتصال.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الندوة العلمية "مستقبل الإعلام العربي بعد الحروب والأزمات.. نحو تعزيز الوعي الجمعي والثقة العامة"، التي تنظمها إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والمنعقدة الآن بمقر الأمانة العامة، ضمن خطتها العلمية لعام 2026.

واستهل خطابي كلمته بنقل تحيات الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى المشاركين، وتمنياته بنجاح أعمال الندوة والخروج بتوصيات تدعم منظومة عمل الإعلام العربي المشترك.

وأشار إلى أن المعلومة أصبحت تنتقل لحظيًا عبر المنصات الرقمية، بالتزامن مع تنامي ظاهرة التضليل الإعلامي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في صناعة السرديات والتأثير في الرأي العام، وهو ما جعل الإعلام أحد أهم عناصر إدارة الأزمات، بما يمتلكه من قدرة على تهدئة المجتمعات أو تأجيجها، وبناء الثقة أو زعزعتها، والإسهام في تحقيق الاستقرار أو تشويه الحقائق.

مواجهة التضليل بعد الأزمات

وشدد على مسؤولية المؤسسات الإعلامية والعاملين في المجال الإعلامي في الالتزام بالمهنية والدقة والموضوعية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الدعاية أو الخطاب التحريضي، مؤكدًا أهمية تطوير أدوات العمل الإعلامي العربي لمواكبة التحديات الراهنة.

وأوضح أن الندوة تستهدف استشراف مستقبل الإعلام العربي في مرحلة ما بعد الحروب والأزمات، وتحديد أولوياته الاستراتيجية، وتطوير أدوات عمل الإعلام العربي المشترك، وبناء سرديات إعلامية تعزز الوعي الجمعي وتحافظ على المصالح العربية، إلى جانب استعادة الثقة العامة من خلال تعزيز الشفافية والمصداقية في الاتصال الحكومي والإعلامي.

وأكد خطابي، أن الإعلام المسؤول يمثل ركيزة أساسية لحماية المجتمعات وصون الحقيقة ودعم الاستقرار وتعزيز ثقافة الحوار واحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، دون الإخلال بحق الجمهور في المعرفة أو بحرية التعبير.

ولفت إلى أن الحروب والأزمات المعاصرة أفرزت تحديات مهنية وأخلاقية جديدة، من بينها انتشار الروايات المضللة والمعلومات الكاذبة، وتصاعد حملات التضليل الإعلامي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الزائف، فضلًا عن الاستهداف المباشر للمؤسسات الإعلامية والصحفيين، وتعاظم دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي الجمعي.

وأشار إلى أن هذه التحديات تحتم إعادة النظر في الأطر المهنية التي تحكم العمل الإعلامي خلال النزاعات، معربًا عن أمله في أن تسهم الحوارات العلمية والمناقشات المتخصصة بالندوة في الخروج بمبادرات قابلة للتنفيذ وشراكات مؤسسية فاعلة وتوصيات عملية تدعم تطوير منظومة عمل الإعلام العربي المشترك في مواجهة التحديات المستقبلية.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى المشاركين والخبراء والباحثين من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، باعتبارها الجهة الشريكة في تنظيم الندوة، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل مخرجاتها إضافة نوعية للممارسات الإعلامية العربية.

السفير أحمد رشيد خطابي قطاع الإعلام والاتصال جامعة الدول العربية النزاعات المسلحة الإعلام العربي الأمانة العامة كلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور نبيل فهمي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي

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