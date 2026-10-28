قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقبال حافل للرئيس السيسي لحظة وصوله موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة
ازاي تحمي بطاقتك التموينية من الوقف؟.. خطوات تحديثات الدعم الجديدة بنفسك دون وسطاء
رباعي إيطالي وثنائي ألماني.. من يحافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد سقوط الكبار؟
الداخلية تكشف ملابسات صورة طفلين يفترشان الرصيف في البحيرة
الهند تجلي أكثر من 180 ألفا مع وصول الإعصار أرناب للساحل
الأهلي أمام مودرن سبورت.. صراع الأرقام يكشف مفاتيح المواجهة قبل اختبار الجولة الثامنة بالدوري
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن
وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر
فرز 72.4%من أصوات الإسرائيليين.. نتنياهو يحصل على 54 مقعدا وآيزنكوت 47
ممثل الاستثمار الخاص لبوتين: دعاة الحروب سيُهزمون ولغة الحوار ستنتصر
الرئيس السيسي يصل موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية
أسماء الوفيات والمصابين في حادث تصادم بني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية: ارفعوا أيديكم عن السودان.. والحوار الوطني طريق إنهاء الحرب

نبيل فهمي ورئيس مجلس السيادة السوداني
نبيل فهمي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الديب أبوعلي

دعت جامعة الدول العربية جميع الأطراف المعنية بالأزمة السودانية إلى رفع أيديها عن السودان، ودعم جهود الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر، مؤكدة أن وقف الحرب والحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها وصون مؤسساتها الوطنية يمثل أولوية عاجلة، وأن السودانيين وحدهم يجب أن يمتلكوا قرار مستقبل بلادهم، بعيدًا عن التدخلات التي تطيل أمد الصراع.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعقاب الزيارة التي أجراها الأمين العام إلى العاصمة السودانية الخرطوم، واستمرت نحو 20 ساعة، وشملت لقاءات مع القيادة السودانية وممثلي القوى السياسية والمدنية والقيادات الأهلية، إلى جانب جولة ميدانية للاطلاع على جانب من آثار الحرب المدمرة في العاصمة.

وأوضح المتحدث أن الزيارة تأتي في سياق نهج جامعة الدول العربية القائم على الانخراط المباشر في القضايا السياسية العربية والتعامل مع تحدياتها، مشيرًا إلى أنها استهدفت تعزيز التواصل المباشر مع القيادة السودانية ومؤسسات الدولة، والاستماع إلى رؤى السودانيين بشأن سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق حوار وطني جامع.

وقال إن الأمين العام التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، وأعضاء لجنة تهيئة الحوار، كما عقد لقاءات موسعة مع ممثلين عن مختلف القوى السياسية والمدنية والقيادات الأهلية، تناولت سبل إنهاء الحرب، ومعالجة أسباب الأزمة، ودعم التعافي المبكر في أنحاء البلاد، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.

حصيلة اللقاءات والجولة الميدانية 

وأكد المتحدث أن حصيلة اللقاءات والجولة الميدانية أظهرت الحاجة الملحة إلى مساندة السودانيين في وقف الحرب وصون دولتهم، وفتح الطريق أمام حوار وطني واسع يشارك فيه السودانيون داخل البلاد وخارجها، موضحًا أن السلام لا يُفرض من الخارج، وأن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على تفاهمات بين أطراف أو نخب محدودة.

وشدد على ضرورة أن يكون الحوار مسارًا وطنيًا سودانيًا شاملًا، يتيح للقوى المدنية المشاركة في صياغة مستقبل البلاد، ويضمن امتلاك السودانيين قرارهم بشأن التسوية السياسية، مع توفير الضمانات اللازمة لتشجيع مختلف الأطراف على الانخراط في العملية الحوارية.

وجدد المتحدث تأكيد الموقف العربي الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مشيرًا إلى استعداد جامعة الدول العربية لمساندة الجهود الوطنية الرامية إلى إطلاق حوار سوداني جامع، سواء من خلال تحركها المباشر أو بالتعاون مع شركائها في الآلية الخماسية، والعمل على تيسير انعقاده في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن دعم الجامعة لا يقتصر على المسار السياسي، بل يشمل الاستعداد لتقديم الخبرات والدعم السياسي والفني، وحشد المساعدات الإنسانية والإنمائية بالتعاون مع الدول العربية والجهات المعنية، إلى جانب دعم مشروعات التعافي وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة واحترام الإرادة السودانية.

وأكد المتحدث أن السودان، بما يمتلكه من تاريخ عريق ومكانة إقليمية، يحتاج إلى وقف نزيف الدماء واستعادة الحياة في مدنه ومؤسساته، وليس إلى تدخلات أو تفاهمات من شأنها إطالة أمد الحرب، مشددًا على أن إعادة بناء الدولة يجب أن تتم بأيدي السودانيين أنفسهم.

واختتم المتحدث بالتأكيد على رسالة الجامعة العربية إلى جميع المعنيين بالشأن السوداني، ومفادها ضرورة رفع الأيدي عن السودان، ودعم شعبه في وقف الحرب واستعادة وطنه، وجعل الحوار وتقريب وجهات النظر السبيل الأساسي للوصول إلى السلام وإعادة بناء الدولة.

جامعة الدول العربية السودان العاصمة السودانية الخرطوم الخرطوم مجلس السيادة الانتقالي مجلس الوزراء لجنة تهيئة الحوار الجامعة العربية نبيل فهمي الأمين العام الحرب في السودان حرب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

شمس البارودي

شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون ومتابعة نتائج زيارته لطوكيو

مصر واليابان تبحثان التوسع في التعليم التكنولوجي وإنشاء مؤسسات جديدة بنموذج «كوسن»

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر منتصف ليل غدٍ الخميس، وتأخير الساعة 60 دقيقة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر منتصف ليل غدٍ الخميس، وتأخير الساعة 60 دقيقة

سفير السويد بالقاهرة: الحفاظ على استقرار مصر مصلحة جوهرية للاتحاد الأوروبي

سفير السويد بالقاهرة: الحفاظ على استقرار مصر مصلحة جوهرية للاتحاد الأوروبي

بالصور

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها.. تعرّفي عليها وكيف تتخلصين منها

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد