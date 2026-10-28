رغم انتخابات الكنيست.. قصف إسرائيلي على عدة مناطق في الجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن لبنان يتابع نتائج الانتخابات الإسرائيلية وسط استمرار التصعيد العسكري في الجنوب، حيث تعرضت مناطق عدة لقصف مدفعي، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة بيروت.

وأوضح سنجاب ، أن الأوساط السياسية اللبنانية تترقب ما إذا كانت نتائج الانتخابات ستُحدث تغييراً في التوجهات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، لا سيما بعد دخول لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وإعلانه الاستعداد للتوصل إلى اتفاق سلام مشروط بالانسحاب الإسرائيلي، وعودة النازحين ووقف الاعتداءات وإعادة إعمار الجنوب.

وأضاف أن بيروت تنتظر تغييراً في السياسة الإسرائيلية، سواء على الصعيد العسكري أو الدبلوماسي، بما يتيح وقف التصعيد، وتنفيذ التفاهمات السابقة، وتسوية الملفات العالقة، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البرية بين البلدين.

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