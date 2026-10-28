شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

ردّت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على منتقديها ومروجي الشائعات عنها، مُعربة عن استيائها من التعليقات المسيئة لمظهرها.

وقالت شمس البارودي، في فيديو نشرته عبر حسابها على فيسبوك: «هو أنا لازم ألبس العباية السودة عشان أرضي أهل الشر على رأي الريس؟ يعني أنا لازم ألبس العباية السودة والنقاب وأنا في سني ده، وأنا ذنبي إيه إن سني مش باين على شكلي؟».

وأكدت تمسكها بحجابها وعدم اقتناعها بالنقاب، مشيرة إلى أنها ترى أن كشف الوجه هو الأصل في الإسلام، مستشهدة بآراء قالت إنها سمعتها من الشيخ محمد متولي الشعراوي، كما انتقدت الحكم على الآخرين من خلال مظهرهم، متحدثة عن تجاربها مع بعض المنتقبات.

كما ردّت شمس البارودي على الشائعات المتداولة بشأن حالتها الصحية والعقلية، معربة عن غضبها من العناوين التي تزعم إصابتها بالجنون أو دخولها مستشفى للأمراض العقلية، وقالت: «يعني بقى في حالة هجوم غريب جدًا على شخصي بشكل مش طبيعي، منظم كأن حد موظفهم لكده، يعني إيه الشخصية اللي هو اسمه المفكفك ده حاطط عنوان إيداع شمس البارودي مستشفى الأمراض العقلية؟ يعني أنا مش فاهمة طب أرد عليه إزاي؟ واحد تاني اسمه محمد رشدي يقولك شمس البارودي اتجننت، يعني ليه؟».