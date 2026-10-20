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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بكلمات تهز القلوب.. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل: حبيبي ونور عيني

شمس البارودي ونجلها الراحل
شمس البارودي ونجلها الراحل
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكريات نجلها الراحل عبدالله، ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أرفقتها برسالة مؤثرة عبّرت خلالها عن حبها الكبير له واشتياقها إليه، مستذكرة صفاته التي كانت محل إعجاب كل من عرفه.

شمس البارودي

وكتبت شمس البارودي في رسالتها: «عندما ألمح محيا هذا الجمال أتذكر بلاغة سيدنا يوسف وحكمة سيدنا علي رضي الله عنه، وقوة سيدنا عمر في حجته ويقينه، وحنان وشدة سيدنا أبي بكر، كيف اجتمع فيك حب الله بجمال ما أحبهم، وإضافة حنانك وذكائك وآرائك الثاقبة يا صغيري، وانبهار كل الكبار حولك يا حبيبي».

وأضافت: «أحبك الله فنادى في الملأ الأعلى: يا جبريل إني أحب فلانًا، فينادي جبريل لأهل السماوات والأرض: الله يحب فلانًا فأحبوه، فتوضع لك المحبة في قلب كل من يراك، ثم يترحم عليك كل من عرفك ومن لم يعرفك، يا صغيري يا روح قلبي يا عبدالله».

شمس البارودي والابتعاد عن الفن

وعلى الصعيد الفني، كانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف ورحيل نجلهما عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وكان حسن يوسف متزوجًا من الفنانة شمس البارودي، وشكّل الثنائي واحدًا من أشهر الزيجات في الوسط الفني المصري، واستمر زواجهما سنوات طويلة حتى رحيله.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا كبيرًا في حياتهما، قبل وفاة حسن يوسف بنحو عام، لتظل ذكراه حاضرة في حياة أسرته، وهو ما تعكسه كلمات شمس البارودي المؤثرة في رسالتها الأخيرة.

شمس البارودي نجوم الفن الفنانة شمس البارودي

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