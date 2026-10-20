بين الماضي والحاضر.. شمس البارودي تستعيد صورة نادرة من بداية ارتدائها الحجاب

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن أول صورة لها بعد ارتداء الحجاب، والتي التُقطت قبل سنوات طويلة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استرجعت خلاله ذكرياتها مع بداية ابتعادها عن الأضواء.

وكتبت شمس البارودي تعليقًا على الصورة: «دي أول صورة بعد حجابي بأشهر قليلة بإصدار الصحافة، وبعدها امتنعت عن التصوير فترة، والحمد لله على الثبات، نسأل الله رضاه والجنة يا رب».

وأثار المنشور اهتمام متابعي الفنانة المعتزلة، التي ابتعدت عن الساحة الفنية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، عقب إعلان اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، مفضلة الابتعاد عن الأضواء والتفرغ لحياتها الخاصة.

شمس البارودي والاعتزال

وكان فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984 وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية، قبل أن تتخذ قرار الاعتزال وتبتعد عن العمل الفني.

ومنذ اعتزالها، حرصت شمس البارودي على الابتعاد عن الظهور الإعلامي والمشاركة في الأعمال الفنية، لكنها تظهر من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتشارك متابعيها بعض آرائها وذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وكان حسن يوسف متزوجًا من الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وشكّل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري، واستمر زواجهما لسنوات طويلة حتى رحيله.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا بالغًا في حياتهما، قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام.