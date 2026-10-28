51 مقعدًا لكل منهما .. تعادل معسكري نتنياهو وآيزنكوت في استطلاع القناة 13

في استطلاع محدث أجرته القناة 13 الإسرائيلية بعد إغلاق مراكز الاقتراع، حصل التكتل المؤيد لنتنياهو على مقعد إضافي ليتعادل مع التكتل المعارض لنتنياهو بـ 51 مقعدًا لكل منهما، مقارنة بـ 50 و 52 مقعدًا في استطلاع الرأي السابق.

وارتفع عدد مقاعد حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من 25 إلى 27 مقعداً على حساب حزب ياشار الذي يتزعمه منافسه جادي آيزنكوت، والذي انخفض من 23 إلى 22 مقعداً، وحلفائه من اليهود الأرثوذكس المتشددين، حزب اليهودية الموحدة، الذي انخفض من سبعة إلى ستة مقاعد، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

مشاركة قياسية

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 77.7% حتى الساعة العاشرة مساءً، أي ما يعادل 5,695,682 ناخباً إسرائيلياً، وفقاً للجنة الانتخابات المركزية، مرتفعةً من 70.6% المسجلة في نفس الوقت من انتخابات عام 2022. وتُعدّ هذه أعلى نسبة مشاركة في هذه الساعة منذ عام 1999.

وكشفت استطلاعات سابقة، حصول المعارضة اليسارية بزعامة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، على 52 مقعدا في مقابل 50 لمعسكر نتنياهو و18 للأحزاب العربية، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

وتعد هذه النتيجة شبه نهائية، فبينما أغلقت مراكز الاقتراع في الساعة العاشرة مساءً، استمر التصويت بعد تلك الساعة إذا كانت هناك طوابير في المركز، مما يعني أن بعض الناخبين أدلوا بأصواتهم بعد ذلك الوقت.