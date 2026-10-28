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الانتخابات الإسرائيلية.. «فرانس 24»: لن تكون هناك حكومة جديدة بدون دعم من أصوات عربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الانتخابات الإسرائيلية.. «فرانس 24»: لن تكون هناك حكومة جديدة بدون دعم من أصوات عربية

احتفال الأحزاب العربية بنتائج الانتخابات الإسرائيلية
احتفال الأحزاب العربية بنتائج الانتخابات الإسرائيلية
خاطر عبادة

أكدت قناة فرانس 24، أنه في ضوء النتائج الأولية للانتخابات العامة الإسرائيلية بعدم تحقيق أي تكتل الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، وحصول القائمة العربية على 18 مقعدا، فإنه لن يتم تشكيل ائتلاف حكومي في إسرائيل دون التعاون مع الأحزاب العربية.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع في إسرائيل الثلاثاء، تحقيق الأحزاب العربية تقدما كبيرا، بعد تسجيل إقبال كثيف على التصويت من جانب قاعدتها الانتخابية.
وبحسب نتائج العينات للقنوات التلفزيونية الإسرائيلية الرئيسية، تحصلت القائمتان العربيتان معا على ما بين 17 و18 مقعدا في البرلمان. وبالنظر لهذه النتائج الأولية "لن تكون هناك حكومة جديدة بدون دعم من أصوات عربية"، بحسب قناة فرانس24.

وتشير استطلاعات أخرى إلى أن الأحزاب العربية في إسرائيل تتجه لحصد 19 مقعداً في الكنيست. هذا أعلى رقم تحققه، ويتجاوز رقمها القياسي السابق عام 2020، وهو 15 مقعداً.

ويكتسب هذا الرقم وزناً إضافياً لأن أياً من المعسكرين لم يصل حتى الآن إلى الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، وهي 61 مقعداً من أصل 120، بحسب الاستطلاعات الأولية. لذلك قد تكون الأحزاب العربية العامل الذي يرجّح كفة الائتلاف الذي سيقود الحكومة الإسرائيلية.

فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 77.7% حتى الساعة العاشرة مساءً، أي ما يعادل 5,695,682 ناخباً إسرائيلياً، وفقاً للجنة الانتخابات المركزية، مرتفعةً من 70.6% المسجلة في نفس الوقت من انتخابات عام 2022. وتُعدّ هذه أعلى نسبة مشاركة في هذه الساعة منذ عام 1999.

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