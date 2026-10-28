أسود × ذهبي .. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة عبر إنستجرام .. شاهد

خطفت النجمة يسرا الأنظار بإطلالة أنيقة جمعت بين الفخامة والجرأة، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا أبرزت تفاصيل إطلالتها المميزة، التي اعتمدت فيها على اللون الأسود مع إكسسوارات ذهبية لافتة، لتؤكد من جديد مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الأناقة في الوسط الفني.

تفاصيل إطلالة يسرا بالأسود والذهبي

اختارت النجمة يسرا إطلالة باللون الأسود، ارتدت خلالها فستانًا أنيقًا من دون أكمام، تميز بتصميمه البسيط وقصته التي أضفت عليه لمسة من الرقي، فيما جاءت التفاصيل الإضافية في الإكسسوارات لتمنح الإطلالة طابعًا أكثر فخامة وتميزًا.

وأضفت يسرا لمسة من التألق على إطلالتها من خلال أقراط ذهبية كبيرة بتصميم بارز، إلى جانب سوار ذهبي عريض زاد من فخامة مظهرها، مع تفاصيل ذهبية متدلية على جانب الفستان، أضفت لمسة عصرية على التصميم الأسود.

كما نسقت إطلالتها مع نظارة شمسية سوداء بتصميم أنيق، فيما اعتمدت مكياجًا يبرز ملامح وجهها، مع أحمر شفاه بدرجة وردية، واختارت تسريحة شعر منسدلة بدرجات البني والعسلي، لتكتمل إطلالتها بمزيج من الأناقة والبساطة.

يسرا

يسرا تتألق بإكسسوارات ذهبية لافتة

جاءت الإكسسوارات الذهبية من أبرز عناصر إطلالة يسرا، إذ منحت التباين بين اللونين الأسود والذهبي مظهرًا جذابًا يجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية.

ولفتت النجمة الأنظار باختيار قطع إكسسوارات كبيرة الحجم، خاصة الأقراط الذهبية والسوار العريض، مع الحفاظ على بساطة تصميم الفستان، وهو ما ساهم في إبراز تفاصيل الإطلالة بصورة متناسقة.

ويعكس هذا الاختيار اعتماد يسرا على التفاصيل المميزة في تنسيق ملابسها، إذ يمكن للإكسسوارات أن تحول الإطلالة البسيطة إلى مظهر أكثر فخامة وجاذبية.

يسرا

تفاعل متابعي يسرا مع أحدث صورها

وشاركت يسرا الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مستعرضة إطلالتها التي جمعت بين اللون الأسود والإكسسوارات الذهبية، في ظهور يبرز اهتمامها بالتفاصيل الأنيقة واختيار القطع التي تتناسب مع أسلوبها الخاص.

وتحرص النجمة يسرا على مشاركة لحظات وصور من ظهورها وإطلالاتها مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مساحة مهمة لمتابعة أحدث أخبار النجوم واختياراتهم في عالم الموضة والأزياء.

وتواصل يسرا الحفاظ على حضورها اللافت، سواء من خلال أعمالها الفنية أو إطلالاتها التي تجمع بين الرقي والتميز، لتظل من النجمات اللاتي تحظى اختياراتهن في عالم الأزياء باهتمام الجمهور.