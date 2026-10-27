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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

معتصم النهار: تعرضت للتحرش على السوشيال ميديا بسبب جمالي

معتصم النهار
معتصم النهار
محمد سعيد

كشف الفنان السوري معتصم النهار عن تعرضه للتحرش ومواقف متعددة بسبب جماله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية سينتيا صباغ في برنامج أنا وبس.

وقال معتصم النهار: تعرضت للتحرش ومواقف كتير بسبب جمالي على السوشيال ميديا في الوقت الحالي، مؤكدا أنه لم يخضع لأي جراحة تجميلية، لكنه يستخدم البوتوكس للحفاظ على مظهره.

وأضاف أنه يحرص على الاهتمام بجماله من الداخل، موضحا أن خسارة الوزن تمثل بالنسبة إليه نوعا من التنظيف الداخلي للجسم، قائلا إنه أصبح يفهم كيفية عمل الكلى والكبد والبطن حتى يتمكن من الحفاظ على صحته.

وأشار معتصم النهار إلى أنه خاض تجارب متعددة لإنقاص وزنه، حتى أصبح أكثر معرفة بما يحتاج إليه جسمه وما يناسبه للحفاظ على صحته.

أعمال معتصم النهار 

يعيش الفنان معتصم النهار حالة من النشاط الفني في مصر، حيث يشارك في بطولة ثلاث اعمال فنية، فيقوم ببطولة مسلسل "انا انت .. انت مش انا"، كمل يشارك في بطولة فيلم "نصيب"، مع ياسمين صبري ، هذا الي جانب مشاركته في بطولة فيلم " حين يكتب الحب"، مع النجم احمد الفيشاوي.

وكان معتصم النهار، قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم “نصيب”، على أن يستكمل خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهده في مسلسل “أنا إنت.. إنت مش أنا”، مع ميرنا نور الدين، وكذلك فيلم “حين يكتب الحب”.

فيلم نصيب

ويضم فيلم “نصيب”، ياسمين صبري، خالد سرحان، ورحمة أحمد، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل أنا إنت.. إنت مش أنا

أما مسلسل “أنا إنت.. إنت مش أنا” فيُعد أولى بطولات معتصم النهار الدرامية في مصر، ويجمعه للمرة الأولى بالفنانة ميرنا نور الدين، وشارك في العمل كل من مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، وجيلان علاء، والشحات مبروك، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب. والعمل فكرة الفنان والمطرب كريم أبوزيد، ومن تأليف أحمد محمود أبوزيد بمشاركة أحمد دعية، وإخراج هشام الرشيدي.

فيلم حين يكتب الحب

فيما يأتي فيلم “حين يكتب الحب” من بطولة معتصم النهار، أحمد الفيشاوي، جميله عوض، سوسن بدر، شيري عادل، محسن محيي الدين، سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، وشريف حافظ، والعمل من تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني.

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