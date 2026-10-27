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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى شعبان ونيللي كريم في مسلسل واحد في رمضان

مسلسل نيللي كريم ومصطفى شعبان
مسلسل نيللي كريم ومصطفى شعبان
محمد سعيد

يخوض المؤلف محمود حجاج، تحديًّا جديدًا في موسم مسلسلات رمضان 2027، حيث يُشارك بمسلسلٍ جديد يجمع اثنين من أبرز نجوم الدراما المصرية في عملٍ واحد، وهما مصطفى شعبان ونيللي كريم، وسط ترقب جماهيري كبير.

ويواصل محمود حجاج، حاليًا كتابة المسلسل المكوّن من 30 حلقة، والذي ينتمي إلى التيمة الشعبية، والتي تحظى بجماهيرية واسعة، إذ سيحمل المشروع طابعًا دراميًا مميزًا يترقبه الجمهور، وسط سلسلة من المفاجآت سيتم الإعلان عنها تباعًا مع اكتمال فريق العمل.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة، الإعلان عن تفاصيل المشروع كافة، وكذلك اسم المخرج والمسلسل، لتبدأ بعدها مرحلة ترشيح باقي الأبطال وتسكين الأدوار، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

يذكر أنّ المؤلف محمود حجاج، يُجدد تعاونه مع مصطفى شعبان، للعام الثاني على التوالي، بعد تجربتهما الدرامية في رمضان الماضي، بمسلسل "درش" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، وتصدر محركات البحث وكذلك التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مصر والوطن العربي طوال فترة عرضه آنذاك.

مسلسل درش

وتدور أحداث المسلسل حول عودة "درش" عامل العطارة البسيط، إلى حارته الشعبية بعد غياب سنوات، لكن حادثًا غامضًا يفقده الذاكرة ويجعل عودته لغزًا محيرًا. ومع توالي الأحداث، يكتشف الجميع أن "درش" ليس مجرد عامل عادي، بل رجل عاش حيوات مزدوجة وتاريخًا سريًا يظهر ويختفي معه. وبين ماضٍ غامض وحاضر مشتت، تنكشف طبقات حياته الخفية، ليجد نفسه في مواجهة شرسة مع أشباح الماضي وأعداء يكتشفون وجهه المجهول لأول مرة.

مسلسل "درش" شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، نضال الشافعي، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد الشرنوبي، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، فتوح أحمد، إسماعيل فرغلي، طارق النهري، وغادة طلعت. وضيوف الشرف: لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسين. من تأليف محمود حجاج. وإخراج أحمد خالد أمين.

المؤلف محمود حجاج مصطفى شعبان نيللي كريم مسلسلات رمضان

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