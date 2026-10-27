خالد يوسف يحتفل بتخرج ابنته مايا من جامعة أمستردام

احتفل المخرج خالد يوسف بتخرج ابنته مايا وحصولها على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أمستردام، ونشر صورًا من حفل التخرج عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن سعادته وفخره بابنته.

خالد يوسف

وقال خالد يوسف إن ابنته تتخصص في العلوم السياسية، ما يجعل النقاشات السياسية بينهما مستمرة، مشيرًا إلى إصرارها على ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال حفل التخرج، وهو ما قوبل بتصفيق الحضور تعبيرًا عن المناصرة والتضامن مع القضية الفلسطينية.

ووجّه خالد يوسف رسالة تهنئة لابنته، قائلًا: «مبروووووك يا مايا، وعقبال الدكتوراه»، معبرًا عن فخره بهذه المناسبة التي جمعت بين الاحتفال بتخرجها والتأكيد على التضامن مع القضية الفلسطينية.

احتفل المخرج خالد يوسف بتخرج ابنته مايا وحصولها على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أمستردام، ونشر صورًا من حفل التخرج عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن سعادته وفخره بابنته.