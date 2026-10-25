شرايين تنموية جديدة.. تفاصيل استئناف تشغيل قطار سيناء خط القنطرة شرق بئر العبد

تتواصل طفرة التطوير الشاملة في قطاع البنية التحتية ووسائل النقل بمختلف المحافظات المصرية عبر مشروعات استراتيجية كبرى تستهدف تسهيل حركة التنقل ودعم مسيرة التنمية الشاملة.. وفي مقدمتها استئناف تشغيل خط قطار سيناء العريق على مسار القنطرة شرق بئر العبد لتعزيز حركة الركاب والبضائع وربط سيناء بالوادي.. بالتزامن مع تحديد الموعد النهائي المستهدف لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع مترو الهرم بنهاية عام 2027 لتخفيف الكثافات المرورية الهائلة وخدمة الكتل السكانية الضخمة بكل كفاءة وسلاسة تامة.

4 رحلات يوميًا بين القنطرة شرق وبئر العبد

بدأ التشغيل الفعلي لخط سكة حديد القنطرة شرق - بئر العبد، بعد سنوات طويلة من التوقف، ليشكل خطوة ضمن مشروع يستهدف تطوير شبكة السكك الحديدية في شبه جزيرة سيناء ومدها مستقبلًا وصولًا إلى طابا، ويستهدف المشروع تعزيز الربط بين سيناء ووادي النيل، وتيسير انتقال المواطنين ونقل البضائع، بما يدعم النشاط الاقتصادي وحركة التجارة والاستثمار في شمال سيناء.

4 رحلات يوميًا بين القنطرة شرق وبئر العبد

ويعمل الخط حاليًا بواقع 4 رحلات يومية منتظمة، تمر عبر 8 محطات رئيسية جرى تجهيزها لخدمة الركاب، وهي بالترتيب:

خط القنطرة شرق - بئر العبد

1. القنطرة.

2. جلبانة.

3. بالوظة.

4. السلام.

5. رمانة.

6. 30 يونيو.

7. نجيلة.

8. بئر العبد.

شريان مهم لتعزيز حركة تنمية سيناء

يمثل هذا المشروع العملاق رؤية شاملة لربط سيناء بالوادي وتحفيز حركة المواطنين والبضائع، بما يسهم بشكل مباشر في دعم مسلّح للتنمية المستدامة في شمال سيناء.

شريان مهم لتعزيز حركة تنمية سيناء

ويعكس هذا الإنجاز اهتمام الدولة المصرية بإعادة إحياء البنية التحتية الاستراتيجية في المنطقة، لتلعب دورها المأمول في خدمة أهالي سيناء وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

مشروعات النقل ودعم التنمية في مصر

تعكس مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق توجهًا نحو تطوير وسائل النقل الجماعي ورفع كفاءة البنية التحتية، من خلال تحسين الربط بين المناطق السكنية والاقتصادية والسياحية.

مشروعات النقل

يأتي إعادة تشغيل خط القنطرة شرق - بئر العبد ليستهدف دعم حركة النقل في شمال سيناء، بينما يسعى مترو الهرم إلى توفير وسيلة انتقال جماعية تخدم قطاعات واسعة من الجيزة، وتحد من الاعتماد على الطرق المزدحمة.



افتتاح المرحلة الأولى بنهاية 2027

من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مترو الهرم بنهاية عام 2027، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن المشروع، لتدعم حركة النقل الجماعي في محافظة الجيزة وتخفف الضغط على الطرق والمحاور الرئيسية.

مشروع مترو الهرم

وتمتد المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار إلى محطة المساحة، وتضم 12 محطة تستهدف خدمة عدد من المناطق السكنية والميادين الحيوية، فضلًا عن تسهيل الوصول إلى المنطقة الأثرية والمتحف المصري الكبير.

أسماء محطات المرحلة الأولى من مترو الهرم

تضم المرحلة الأولى من المشروع 12 محطة، جاءت أسماؤها وفقًا للبيانات الواردة على النحو التالي:

1. حدائق الأشجار.

2. حدائق الأهرام.

3. النصر.

مترو الهرم

4. المتحف المصري الكبير.

5. ميدان الرماية.

6. الأهرام.

7. المريوطية.

8. العريش.

9. المطبعة.

10. الطالبية.

11. مدكور.

12. المساحة.