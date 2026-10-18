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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال اجتماع مع النواب.. وزير النقل يتابع تنفيذ خط سكة حديد سيناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
حسام الفقي

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لقاءً موسعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب  عن محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء/ حسام الدين مصطفى، مساعد الوزير للطرق والكباري، واللواء /محمد حسن، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء محمد سعيد، مساعد الوزير للمشروعات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/شرق بورسعيد/بئر العبد/العريش/طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفقًا للأطر الزمنية المحددة وتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.
 


وخلال الاجتماع تم متابعة الموقف التنفيذي، لأعمال  إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط السكة الحديد من الفردان مرورًا بشرق بورسعيد وبئر العبد والعريش وصولًا إلى طابا، مع متابعة تنفيذ المسافة من بئر العبد إلى العريش بطول 83 كيلومترًا، والتي تشمل أعمال الجسر الترابي وتنفيذ 7 محطات لخدمة القرى والتجمعات السكنية والمناطق الحيوية الواقعة على مسار الخط وكذلك أعمال تنفيذ وصلة سكة حديد ميناء العريش بطول 12 كيلومترًا، بما يتيح نقل البضائع من وإلى الميناء مباشرة عبر شبكة السكك الحديدية، إلى جانب وصلة مصنع الأسمنت، وتنفيذ الأعمال الصناعية اللازمة للمشروع، والتي تتضمن كباري التقاطعات وكوبري المسار والأنفاق، بما يحقق الربط الآمن والفعال بين مكونات شبكة النقل المختلفة.

أكد وزير النقل على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مختلف الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع قطار التنمية، سواء  أعمال الجسور اوالمحطات  مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، وتكثيف العمل وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء الحبيبة ووجّه الوزير الدعوة إلى الشركات الوطنية ومقاولي التشييد المتخصصين من أبناء سيناء للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، بما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتعزيز مشاركتهم في المشروعات التنموية الكبرى، وتحقيق الاستفادة المباشرة للمجتمعات المحلية من الاستثمارات التي يتم ضخها في سيناء.

وأشار إلى أن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد «الفردان/شرق بورسعيد/بئر العبد/العريش/طابا» يمتد بطول إجمالي يبلغ نحو 500 كيلومتر، ويُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي الدولي التنموي المتكامل «العريش/طابا»، احد الممرات اللوجستية الدولية الدولية المتكاملة الثمانية التي تنفذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل والتي ستساهم في اندماج مصر في الممرات الدولية المختلفة  مؤكدا أن هذا الممر يستهدف ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، وتعزيز حركة نقل الركاب والبضائع، وربط التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بشبكة السكك الحديدية القومية موضحا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل بسيناء، إذ يسهم في تيسير انتقال المواطنين وخدمة التجمعات العمرانية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الأنشطة الصناعية والتعدينية والزراعية والسياحية، فضلًا عن خفض تكلفة نقل المنتجات والبضائع، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتعزيز الربط بين موانئ البحر المتوسط والبحر الأحمر، بما يدعم اندماج مصر في الممرات التجارية واللوجستية الدولي كما أكد الوزير خلال الاجتماع على الأهمية الكبيرة  لسرعة الانتهاء من المنطقة اللوجستية الصناعية المخطط تنفيذها في الظهير الخلفي لميناء العريش .

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