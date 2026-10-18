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صحف الكويت: تأكيد الرئيس السيسي الدفاع عن السعودية رسالة تضامن تجاوزت الشجب إلى الخطوات العملية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صحف الكويت: تأكيد الرئيس السيسي الدفاع عن السعودية رسالة تضامن تجاوزت الشجب إلى الخطوات العملية

صحف الكويت: تأكيد الرئيس السيسي الدفاع عن السعودية رسالة تضامن تجاوزت الشجب إلى الخطوات العملية
صحف الكويت: تأكيد الرئيس السيسي الدفاع عن السعودية رسالة تضامن تجاوزت الشجب إلى الخطوات العملية
أ ش أ

 تصدرت كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية أمس، العناوين الرئيسية للصحف الكويتية الصادرة اليوم /الأحد/، والتي أكد خلالها التضامن مع المملكة العربية السعودية والدفاع عنها.

وتحت عنوان "السيسي: سندافع عن السعودية".. ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية أنه في قرار تاريخي ورسالة تضامن واضحة تجاوزت عبارات الشجب والإدانة اللفظية إلى الخطوات العملية، أكد الرئيس السيسي أن مصر، طبقا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستنفذ أي إجراء لحماية المملكة والدفاع عنها.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله إن مصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة العربية السعودية أو استقرارها، وأن مصر لن تنسى أبدا وقفة الأشقاء في دول الخليج إلى جانبها في عام 2013.. مؤكدا أن مصر تقف بقوة ودعم كامل من أجل حماية أراضي دول الخليج والدفاع عنها.

وتحت عنوان "السيسي يطلب تفويضا برلمانيا لدعم السعودية".. كتبت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في موقف يعكس التضامن بين مصر ودول الخليج العربية، دعا مجلس النواب، لمنحه تفويضا لمساندة السعودية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أمر بتوجيه التحية العسكرية لدول الخليج لدورها في دعم مصر عقب أحداث عام 2013.

أما صحيفة "القبس" الكويتية فكتبت تحت عنوان "السيسي يطلب تفويضا لدعم السعودية"، أن الرئيس السيسي، في خطوة لافتة، طلب تفويضا وتصديقا من البرلمان لتنفيذ أي إجراءات تطلبها المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها واستقرارها في حال طلبت الرياض ذلك.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية تصريحات الرئيس السيسي بشأن تنفيذ أي إجراء لحماية المملكة العربية السعودية أو الدفاع عنها، كما أشارت صحيفة "الرأي" الكويتية أيضا إلى عقد مجلس النواب المصري جلسة عامة اليوم على ضوء طلب رئيس الجمهورية التصديق على قرار بشأن الدفاع عن أمن السعودية وسيادتها إذا طلبت الرياض ذلك.

الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية العناوين الرئيسية للصحف الكويتية المملكة العربية السعودية

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