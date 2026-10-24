قطار سيناء يعود بعد عقود من التوقف.. تعرف على المحطات والرحلات

​في خطوة تاريخية تعزز مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية، عاد قطار سيناء إلى الحركة الفعلية بعد عقود طويلة من التوقف.

فقد بدأت مصر رسميًا تشغيل خط قطارات "القنطرة شرق - بئر العبد"، والذي يمثل ركيزة أساسية ضمن مشروع ضخم يهدف إلى تطوير وإنشاء خط سكة حديد يمتد عبر شبه جزيرة سيناء وصولاً إلى طابا.

​شريان حياة لتعزيز حركة النقل والتنمية

و​يأتي هذا المشروع العملاق في إطار رؤية شاملة لربط سيناء بالوادي وتحفيز حركة المواطنين والبضائع، بما يسهم بشكل مباشر في دعم مسلّح للتنمية المستدامة في شمال سيناء.

ويعكس هذا الإنجاز اهتمام الدولة المصرية بإعادة إحياء البنية التحتية الاستراتيجية في المنطقة، لتلعب دورها المأمول في خدمة أهالي سيناء وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

​تفاصيل التشغيل اليومي والمحطات

و​يشهد التشغيل الحالي للخط انطلاق 4 رحلات يومية منتظمة، تمر عبر 8 محطات رئيسية تم تجهيزها لخدمة الركاب، وهي بالترتيب:

​القنطرة

​جلبانه

​بالوظة

​السلام

​رمانه

​30 يونيو

​نجيلة

​بئر العبد

و​تعد هذه العودة البداية الحقيقية لعهد جديد من الربط الآمن والسريع، وتمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شبه جزيرة سيناء.

​الإعلان عن موعد افتتاح المرحلة الأولى من مترو الهرم نهاية عام 2027

و​في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير شبكة النقل الجماعي وتخفيف التكدسات المرورية، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عبر بوابة مصر للتحول الرقمي عن الموعد الرسمي لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع مترو الهرم، والتي تعد شرياناً حيوياً جديداً يربط بين قطاعات واسعة من محافظة الجيزة ضمن خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

​موعد الافتتاح ونطاق المرحلة الأولى

​ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع رسميًا في نهاية عام 2027. وتمتد هذه المرحلة الحيوية بدءًا من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة، لتغطي مسافة مهمة تخدم الكثافة السكانية العالية والمناطق الحيوية في محافظة الجيزة.

​تفاصيل ومحطات المرحلة الأولى

و​تضم هذه المرحلة 12 محطة رئيسية تم تصميمها وتوزيعها بعناية لتغطي أبرز الميادين والمعالم السياحية والخدمية، وهي كالتالي:

​حدائق الأشجار

​حدائق الأهرام

​النصر

​المتحف المصري الكبير

​ميدان الرماية

​الأهرام

​المريوطية

​العريش

​المطبعة

​الطالبية

​مدكور

​المساحة

​أهمية المشروع القومي

و​يأتي هذا المشروع العملاق كجزء أساسي من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، وتسهيل حركة الانتقال للمواطنين والزائرين، لا سيما مع ربطه المباشر بأحد أهم صروح الثقافة والحضارة العالمية وهو المتحف المصري الكبير، مما يسهم في تنشيط حركة السياحة وخدمة زوار المنطقة الأثرية بالهرم بكل سهولة ويسر.