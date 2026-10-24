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فرص عمل في أوروبا | تفاصيل منتدى انتقال العمالة.. وهذا رابط التقديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فرص عمل في أوروبا | تفاصيل منتدى انتقال العمالة.. وهذا رابط التقديم

أوروبا
أوروبا
قسم الخدمات

​تنطلق في القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، فعاليات "منتدى انتقال العمالة 2026"، والذي يُعد الحدث الأبرز من نوعه لجمع المؤسسات الحكومية المصرية والأوروبية، وأصحاب العمل، ومؤسسات التعليم والتدريب، والكوادر المهنية الطموحة تحت سقف واحد.

​ويُنظم المنتدى بواسطة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج (EGC) —الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبتمويل مشترك من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي.

وظائف

​"بوابة أوروبا": نافذة تفاعلية للجمهور

و​تُفتح أبواب الحدث للجمهور العام عبر تجربة تفاعلية فريدة تحمل اسم "بوابة أوروبا"، وذلك يومي 27 و28 أكتوبر 2026، بدءاً من الساعة 2:30 عصراً، في منطقة غرناطة بمصر الجديدة.

​وتأخذ الفعالية الزوار في رحلة استكشافية متكاملة عبر مراحل الاستعداد للعمل في أوروبا، مستخدمة "جواز سفر تنقل رمزي" يمنح المشاركين فرصة خوض تجربة تفاعلية عبر محطات إرشادية مختلفة تتضمن:

​الجناح الألماني: لقاء مباشر مع ممثلي "الفريق الألماني" (السفارة الألمانية، GIZ، معهد جوته، الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة AHK، وهيئة التبادل الأكاديمي DAAD)، للتعرف على متطلبات التأشيرة، وتعلم اللغات، والاعتراف بالمؤهلات.

وظائف مشروع الضبعة النووية 2026

​جناح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: استعراض أسواق العمل، المهارات المطلوبة، ومسارات التوظيف في الدول الأوروبية المشاركة.

​الاستشارات الفردية "الكبسولات": جلسات مخصصة مع خبراء تنقل العمالة لإعداد السير الذاتية، تجهيز المستندات، والتدريب على اجتياز المقابلات الوظيفية.

​النقاشات العامة وجلسات الخبراء: ندوات جماعية تركز على متطلبات أسواق العمل الدولية ومسارات الهجرة النظامية الآمنة.

​شراكات مستدامة وفرص واعدة

وظائف مشروع الضبعة النووية

و​إلى جانب المعرض المفتوح للجمهور، يشهد المنتدى اجتماعات رفيعة المستوى وحوارات مع القطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق التعاون مع الشركات الألمانية والأوروبية وتلبية احتياجات أسواق العمل في مصر وأوروبا بكفاءة واستدامة.

​لمن تتوجه الدعوة؟

و​يستهدف المنتدى الباحثين عن فرص عمل من المصريين، الخريجين، الطلاب، والمهنيين والعمال المهرة الراغبين في التعرف على مسارات الهجرة والعمل النظامية في ألمانيا ومختلف الدول الأوروبية بطريقة آمنة وموثوقة.

ويمكن التسجيل والمشاركة من خلال رابط: بوابة أوروبا | منتدى انتقال العمالة 2026 (وتخضع الترتيبات للشروط والمعلومات الرسمية المذكورة عبر الرابط).

وظائف إسبانيا 2026.. 100 فرصة عمل براتب 1200 يورو| إليك رابط التقديم

وظيفة في السفارة الأمريكية بمرتب 2.3 مليون جنيه

​تصدرت فرص العمل بالسفارة الأمريكية في القاهرة، اهتمامات الباحثين عن وظائف ذات رواتب تنافسية، بعدما أعلنت البعثة الدبلوماسية عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة "منسق الأمن السكني" بمكتب الأمن الإقليمي، براتب سنوي يبلغ 43,543 دولاراً (ما يعادل نحو 2.3 مليون جنيه مصري)، للعمل بدوام كامل، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 26 أكتوبر 2026.

المهام الوظيفية لـ “منسق الأمن السكني”

و​يتولى شاغل الوظيفة الإشراف الإداري على برنامج الأمن السكني، والعمل كحلقة وصل رئيسية بين الجهات المعنية لضمان معايير السلامة، وتتضمن مهامه ما يلي:

• ​إجراء مسوحات أمنية لجميع المساكن الحالية لضمان الالتزام بمعايير الأمن السكني.

استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور بيانات الوظائف

• ​فحص وتقييم المساكن المقترحة للتأكد من ملاءمتها أمنياً وتوافقها مع معايير مجلس سياسة الأمن الخارجي.

• ​التنسيق المستمر بين مكتب الأمن الإقليمي، ومكتب الخدمات العامة، وقسم صيانة المرافق، وأصحاب العقارات.

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